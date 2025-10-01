رحمتی: خیبر به دنبال بازی روان و سه امتیاز در انزلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی غروب چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال ملوان بندرانزلی اظهار کرد: با توجه به روند لیگ امسال امتیاز تیم ها خیلی نزدیک به هم است و تیمی نتوانسته به آن صورت از تیم های دیگر فاصله بگیرد.

وی افزود: همه تیم ها در شرایطی هستند که می توانند از بازی های در پیش رو امتیاز کسب کرده و جایگاه خود را ارتقا بخشند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد ادامه داد: بازی فردا فوق العاده مهم است چون به لحاظ امتیازی با ملوان در جدول رده بندی همسایه هستیم.

رحمتی با بیان اینکه ملوان تیمی قدیمی و ریشه دار در فوتبال ایران است اضافه کرد: ملوان در فصل گذشته روند نتیجه گیری خوبی داشت و توانست خود را به فینال جام حذفی هم برساند.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال خیبر خرم آباد روند خوبی را تا کنون طی کرده است گفت: در تلاشیم فردا بازی خوب و روانی را در ورزشگاه خاطره انگیز انزلی به نمایش بگذاریم و با امتیاز از بازی فردا خارج شویم.