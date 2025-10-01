رئیس جمهور کلمبیا: ناوگان صمود وارد منطقه خطرناک پهپادها شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رئیس جمهور کلمبیا درباره هر گونه حمله به ناوگان صمود به شدت هشدار داد و آنرا جنایتی علیه بشریت توصیف کرد.
گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، هرگونه حمله احتمالی به «ناوگان صمود» (شکست حصر غزه) که عازم نوار غزه است را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و جنایت علیه بشریت» خواند.
وی با اشاره به اینکه این ناوگان انسانی «وارد منطقه بسیار خطرناکی شده است»، افزود: فعالیت پهپادها در حال افزایش است و کشتیهای ناشناس بر روی رادار مشاهده میشوند. تمامی سرنشینان کشتیها جلیقههای نجات به تن دارند و در حالت آمادهباش کامل برای هرگونه حمله احتمالی به سر میبرند.
پترو تاکید کرد: باید به جان و کرامت بیش از ۵۰۰ غیرنظامی و داوطلب حاضر در این ماموریت انسانی احترام گذاشته شود.
وی همچنین یادآور شد که دو شهروند کلمبیایی به نامهای «مانوئلا پدیویا» و «لونا باریتو» در میان سرنشینان این ناوگان حضور دارند.
