به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبنان ۲۴، «گوستاوو پترو»، رئیسجمهور کلمبیا گفت: من فسخ توافق تجارت آزاد با اسرائیل را اعلام میکنم و هیئت دیپلماتیک اسرائیل باید فوراً خاک کلمبیا را ترک کنند.
وی افزود: نتانیاهو مرتکب یک جنایت بینالمللی جدید شده است.
پترو اظهار داشت: دو شهروند کلمبیایی حاضر در ناوگان جهانی صمود در آبهای بینالمللی دستگیر شدند.
اظهارات رئیسجمهور کلمیا در حالی صورت گرفته است که رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل چندین کشتی ناوگان صمود را توقیف و شماری از فعالان را بازداشت کرد.
رئیسجمهور کلمبیا، پیش از این درباره هرگونه حمله احتمالی به «ناوگان صمود» که عازم نوار غزه است؛ هشدار داده و آن را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و جنایت علیه بشریت» خوانده بود.
وی با اشاره به اینکه این ناوگان انسانی «وارد منطقه بسیار خطرناکی شده است»، افزود: فعالیت پهپادها در حال افزایش است و کشتیهای ناشناس بر روی رادار مشاهده میشوند.
تمامی سرنشینان کشتیها جلیقههای نجات به تن دارند و در حالت آمادهباش کامل برای هرگونه حمله احتمالی به سر میبرند.
پترو تاکید کرد: باید به جان و کرامت بیش از ۵۰۰ غیرنظامی و داوطلب حاضر در این ماموریت انسانی احترام گذاشته شود.
وی همچنین یادآور شد که دو شهروند کلمبیایی به نامهای «مانوئلا پدیویا» و «لونا باریتو» در میان سرنشینان این ناوگان حضور دارند.
