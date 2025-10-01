به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، وائل نوار یکی از اعضای کمیته هماهنگی ناوگان صمود اعلام کرد که کشتی های رژیم صهیونیستی خود را به نزدیکی کشتی آلما که طلایه دار این ناوگان به شمار می رود رسانده و تجهیزات ارتباطی آن را مختل کردند.

وی افزود: کشتی های صهیونیستی با دیدن بی توجهی کشتی های وابسته به ناوگان صمود به آنها و حرکت در مسیر غزه غافلگیر شدند.

نوار تصریح کرد: این کشتی های متجاوز دیدند که ناوگان صمود چگونه مجدداً خود را حول محور کشتی سیریوس سازمان دهی کردند. بعد از آن بود که صهیونیست ها به سمت کشتی سیریوس حرکت کرده و آن را دوره کردند اما باز هم دیدند که کشتی های دیگر بی توجه به این شرایط به سمت نوار غزه در حرکت هستند و مجدداً غافلگیر شدند. آنها هر زمان که می خواستند به ناوگان صمود از هر سمتی نفوذ کنند کشتی ها با مهارت خاصی مانع شده و به حرکت خود ادامه می دادند. به نظر می رسد آنها دنبال بررسی کردن این موضوع بودند که آیا با توقف یک کشتی، باقی کشتی ها نیز متوقف خواهند شد؟ باید بگویم حتی اگر ۴۷ کشتی متوقف شوند کشتی چهل و هشتم به مسیر خود ادامه خواهد داد.