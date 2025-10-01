پویش «رز مهربانی» به مناسبت روز جهانی سالمند در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی سالمند، پویش ملی «رُز مهربانی» عصر چهارشنبه در مرکز آرا سنندج با حضور حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان، فرزانه بهرامی، معاون توانبخشی بهزیستی استان، حبیب‌الله ابراهیمی، مدیر بهزیستی شهرستان سنندج و جمعی از کارشناسان بهزیستی کردستان برگزار شد.

در این مراسم که به منظور تکریم سالمندان و ارتقای منزلت آنان برگزار شد، مسئولان بهزیستی استان با حضور در کنار سالمندان مرکز آرا، به آن‌ها گل‌های «رُز مهربانی» اهدا کرده و از نزدیک با این عزیزان دیدار و گفت‌وگو کردند.

حسین رسولی، مدیرکل بهزیستی استان کردستان در حاشیه مراسم با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب و دانسته‌های سالمندان، گفت: پویش «رُز مهربانی» گامی مهم در ترویج فرهنگ احترام و توجه مستمر به این قشر ارزشمند جامعه است.

فرزانه بهرامی، معاون توانبخشی بهزیستی استان نیز هدف از این پویش را فراتر از اهدای یک گل دانست و بیان کرد: هدف اصلی این پویش نهادینه کردن فرهنگ احترام به سالمندان و استفاده از تجربیات آنان در ساختن جامعه‌ای دوستدار سالمند است.

سالمندان مرکز آرا که به‌عنوان «گنجینه‌های تجربه» سنندج شناخته می‌شوند، در این روز خاص با نمایش توانمندی‌های خود، از جمله آشپزی و عرضه صنایع دستی، ثابت کردند که هیچ‌گاه شور زندگی و خلاقیت در هیچ سنی پایان نمی‌یابد.

این مراسم نمادی از همبستگی و قدردانی از سالمندان بود که علاوه بر احترام به آنان، فرصتی برای یادآوری اهمیت توجه به نیازها و توانمندی‌های این قشر در جامعه فراهم کرد.