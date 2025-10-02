پوشش ۲۱۴ هزار سالمند در گلستان توسط بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری برنامه‌های ویژه به مناسبت روز جهانی سالمند خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این ایام، کاشت ۸۵۰ نهال به نام سالمندان استان در نقاط مختلف گلستان بوده است.

آبشناس با اشاره به اهمیت این اقدام اظهارکرد: هدف از این پویش، ترویج احترام به سالمندان و ایجاد یادگاری از این افراد در دل طبیعت است. هر نهال به نام یک سالمند کاشته می‌شود که علاوه بر ایجاد فضای سبز، به نمادی از ارتباط نسل‌ها تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از بزرگترین رویدادهای این هفته، افتتاح مرکز پاسخ‌های سالمندی در محله الغدیر گرگان است. این مرکز به منظور ارائه خدمات تخصصی به سالمندان راه‌اندازی شده است. در این مرکز، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای به سالمندان ارائه می‌شود و تلاش می‌شود تا با همکاری خیرین و نهادهای اجتماعی، ظرفیت‌های بیشتری برای این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.

آبشناس برگزاری مراسم تجلیل از سالمندان در استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها علاوه بر بعد آموزشی، فضای شاد و پرنشاطی برای سالمندان فراهم می‌کند که در آن بتوانند با یکدیگر به گفتگو و تبادل تجربیات بپردازند.

مدیرکل بهزیستی گلستان همچنین از خدمات مختلفی که به سالمندان تحت پوشش این نهاد ارائه می‌شود، خبر داد.

وی افزود: سالمندان استان می‌توانند از خدمات مستمری ماهیانه، وسایل توانبخشی مانند واکر، ویلچر و سمعک بهره‌مند شوند. همچنین در صورت نیاز، خدمات پرستاری در منزل به افراد دارای معلولیت یا محدودیت‌های حرکتی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از تسهیلات ویژه‌ای برای سالمندان به منظور تأمین نیازهای درمانی و رفاهی خبر داد و گفت: در این ایام، با توجه به درخواست‌های متعدد، ما تمام تلاش خود را برای تسریع در ارائه خدمات، به ویژه در زمینه توانبخشی، خواهیم کرد.

آبشناس به برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از مشکلات دوران سالمندی اشاره کرد و گفت: این دوره‌ها با هدف ارتقاء آگاهی سالمندان در زمینه‌های مختلف بهداشتی، روان‌شناسی و حقوقی برگزار می‌شود. همچنین، مشاوره‌های تخصصی در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات جسمانی دوران سالمندی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی گلستان همچنین از اعطای وام‌های اشتغال و مسکن به سالمندان و بازنشستگان خبر داد.

وی اظهار کرد: در سال گذشته، خدمات زیادی در حوزه مسکن و اشتغال به سالمندان ارائه شد. امسال نیز برنامه داریم تا با همکاری دولت و خیرین، این خدمات را گسترش دهیم.

آبشناس با اشاره به اینکه بهزیستی گلستان علاوه بر ارائه خدمات حضوری، مشاوره‌های تلفنی ۲۴ ساعته به سالمندان و خانواده‌های آنها نیز ارائه می‌دهد، گفت: سالمندان و خانواده‌های آنها می‌توانند از مشاوره‌های رایگان تلفنی با شماره ۱۴۸۰ و ۱۳ استفاده و در صورت نیاز به مشاوره حضوری، به مراکز بهزیستی مراجعه کنند.

وی افزود: ما در تلاش هستیم تا خدمات خود را به گونه‌ای ارائه دهیم که هیچ سالمندی از دریافت خدمات ضروری خود محروم نشود.

آبشناس همچنین به تعداد سالمندان تحت پوشش بهزیستی گلستان اشاره کرد و گفت: طبق آمار رسمی، ۲۱۴ هزار سالمند تحت پوشش بهزیستی گلستان هستند با همکاری نهادهای مختلف، در تلاش هستیم تا تمامی خدمات بهزیستی را به دست این افراد برسانیم.

مدیرکل بهزیستی گلستان همچنین به برخی درخواست‌ها و مشکلات مطرح‌شده از سوی سالمندان اشاره کرد و گفت: سالمندان می‌توانند از خدمات مختلف بهزیستی مانند مشاوره، مراقبت در منزل و حمایت‌های مالی بهره‌مند شوند. در صورتی که مشکلاتی در این زمینه دارند، می‌توانند از طریق تماس با سامانه‌های مربوطه درخواست‌های خود را پیگیری کنند.