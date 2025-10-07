محمد میرزایی: تکریم سالمندان از وظایف انسانی و دینی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا محمدمیرزایی، ظهر سه شنبه در حاشیه پویش «رُز مهربانی» که با حضور جمعی از سالمندان تحت پوشش بهزیستی بیجار برگزار شد اظهار کرد: سالمندان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و معرفت در جامعه هستند و تکریم آنان از آموزه‌های والای دین مبین اسلام است.

وی افزود: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان در کشور، سازمان بهزیستی برنامه‌های متنوعی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و توان‌بخشی به این قشر تدوین کرده است که تحقق آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

محمدمیرزایی با اشاره به اهداف پویش «رُز مهربانی» تصریح کرد: این پویش با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به سالمندان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت پیوند میان نسل‌ها اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، بسته‌های غذایی بین سالمندان نیازمند تحت پوشش توزیع شد.