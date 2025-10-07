  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۹

محمد میرزایی: تکریم سالمندان از وظایف انسانی و دینی جامعه است

محمد میرزایی: تکریم سالمندان از وظایف انسانی و دینی جامعه است

بیجار– رئیس اداره بهزیستی شهرستان بیجار از برگزاری پویش «رُز مهربانی» همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: تکریم مقام سالمندان از وظایف انسانی و دینی جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا محمدمیرزایی، ظهر سه شنبه در حاشیه پویش «رُز مهربانی» که با حضور جمعی از سالمندان تحت پوشش بهزیستی بیجار برگزار شد اظهار کرد: سالمندان گنجینه‌های ارزشمند تجربه و معرفت در جامعه هستند و تکریم آنان از آموزه‌های والای دین مبین اسلام است.

وی افزود: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان در کشور، سازمان بهزیستی برنامه‌های متنوعی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای، حمایتی و توان‌بخشی به این قشر تدوین کرده است که تحقق آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

محمدمیرزایی با اشاره به اهداف پویش «رُز مهربانی» تصریح کرد: این پویش با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به سالمندان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت پیوند میان نسل‌ها اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، بسته‌های غذایی بین سالمندان نیازمند تحت پوشش توزیع شد.

کد خبر 6614626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها