پروازهای «اصفهان - استانبول» افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ضیایی با اشاره به برقراری مجدد پرواز از فرودگاه شهید بهشتی به فرودگاه صبیحا دومین فرودگاه بین المللی شهر استانبول، اظهار کرد: جهت رفاه حال مسافران، شرکت هواپیمایی پگاسوس از جمعه یازدهم شهریور ماه اقدام به برقراری پرواز در مسیر یاد شده، کرده است.

وی با اشاره به افزایش پروازهای اصفهان به ترکیه با برقراری مجدد پروازهای شرکت هواپیمایی پگاسوس افزود: این پرواز به صورت برنامه ای در روزهای دوشنبه و جمعه هر هفته با ساعت ورود ۰۴:۵۵ بامداد از فرودگاه صبیحا و ساعت خروج ۰۵:۴۵ از فرودگاه اصفهان انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروازهای بین المللی فرودگاه اصفهان به مقاصد استانبول، صبیحا، دبی، نجف، بغداد و کویت انجام می‌شود.