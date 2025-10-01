معاون وزیر راه: بهسازی فرودگاه بوشهر در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی صبح چهارشنبه در بازدید از فرودگاه بوشهر اظهار کرد: به منظور تسریع در اجرای طرحهای مختلف توسعهای و بهسازی در فرودگاه بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران روز ملی ایمنی و آتشنشانی را به کارکنان بخش آتشنشانی تبریک گفت و در خصوص روند اجرای برنامهها و نیازهای این واحدها گفتگو کرد.
امیرانی با حضور در ترمینال پروازهای خارجی، اتاق مانیتورینگ، ساختمان در حال مرمت و بازسازی برج مراقبت (تکنیکال بلاک)، اداره مهندسی الکترونیک، ساختمان اداری در حال بازسازی و ساختمان اداری احداثشده، عملکرد و پیشرفت پروژهها را بررسی کرد.
وی همچنین از شبیهساز دوبعدی آموزشی که تاکنون دورههای متعددی را برگزار کرده است، دفاتر بازسازیشده ایرلاینها در ۱۸ دفتر، پارکینگ خودروها و طرح ساماندهی آن، محوطههای بازسازیشده، منابع آبی جدید، ورودی ترمینال مسافری و سیستم سرمایش سالنها بازدید به عمل آورد. بازدید از سولهها، سیستم ژنراتورها و بخش آتشنشانی و هدایت زمینی هواپیما نیز در برنامه قرار داشت.
امیرانی در ادامه در بخش مخابرات فرودگاه بوشهر حضور یافت و با کارکنان این بخش گفتوگو کرد. همچنین با مشاور امور بانوان و خانواده اداره کل فرودگاههای استان بوشهر درباره موضوعات مرتبط به تبادل نظر پرداخت.
حضور محمد امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در استان بوشهر مقدمهای بر سفر وزیر راه و شهرسازی در روز پنجشنبه دهم مهرماه است که در جریان آن، موضوعات توسعه فرودگاههای استان در شورای اداری مطرح خواهد شد.
