  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

معاون وزیر راه: بهسازی فرودگاه بوشهر در دستور کار است

معاون وزیر راه: بهسازی فرودگاه بوشهر در دستور کار است

بوشهر- معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: بهسازی فرودگاه بوشهر در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی صبح چهارشنبه در بازدید از فرودگاه بوشهر اظهار کرد: به منظور تسریع در اجرای طرح‌های مختلف توسعه‌ای و بهسازی در فرودگاه بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی را به کارکنان بخش آتش‌نشانی تبریک گفت و در خصوص روند اجرای برنامه‌ها و نیازهای این واحدها گفتگو کرد.

امیرانی با حضور در ترمینال پروازهای خارجی، اتاق مانیتورینگ، ساختمان در حال مرمت و بازسازی برج مراقبت (تکنیکال بلاک)، اداره مهندسی الکترونیک، ساختمان اداری در حال بازسازی و ساختمان اداری احداث‌شده، عملکرد و پیشرفت پروژه‌ها را بررسی کرد.

وی همچنین از شبیه‌ساز دوبعدی آموزشی که تاکنون دوره‌های متعددی را برگزار کرده است، دفاتر بازسازی‌شده ایرلاین‌ها در ۱۸ دفتر، پارکینگ خودروها و طرح ساماندهی آن، محوطه‌های بازسازی‌شده، منابع آبی جدید، ورودی ترمینال مسافری و سیستم سرمایش سالن‌ها بازدید به عمل آورد. بازدید از سوله‌ها، سیستم ژنراتورها و بخش آتش‌نشانی و هدایت زمینی هواپیما نیز در برنامه قرار داشت.

امیرانی در ادامه در بخش مخابرات فرودگاه بوشهر حضور یافت و با کارکنان این بخش گفت‌وگو کرد. همچنین با مشاور امور بانوان و خانواده اداره کل فرودگاه‌های استان بوشهر درباره موضوعات مرتبط به تبادل نظر پرداخت.

حضور محمد امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در استان بوشهر مقدمه‌ای بر سفر وزیر راه و شهرسازی در روز پنجشنبه دهم مهرماه است که در جریان آن، موضوعات توسعه فرودگاه‌های استان در شورای اداری مطرح خواهد شد.

کد خبر 6608176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها