جابجایی ۱۴ هزار زائر اربعین از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۷۴ پرواز ویژه اربعین حسینی در فرودگاه شهید بهشتی خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات، ۹۵۵۸ زائر در مسیر عتبات اعزام و پذیرش شدند که از این تعداد، ۴۹۶۲ زائر با پروازهای ورودی و ۴۵۹۶ زائر با پروازهای خروجی جابه‌جا شدند.

وی با اشاره به تمهیدات اجرایی فرودگاه اصفهان در ایام اربعین افزود: علاوه بر پروازهای مستقیم به عراق، ۶۰ پرواز در مسیرهای اصفهان اهواز و اصفهان آبادان و بالعکس انجام شد که با استفاده از این پروازها، بیش از ۴۴۰۰ زائر توانستند از طریق مرزهای زمینی به جمع شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین بپیوندند.

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان خاطرنشان کرد: پروازهای ویژه اربعین با هماهنگی کامل شرکت‌های هواپیمایی، نهادهای امنیتی و خدماتی و با رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی برای تسهیل تردد زائران انجام شد.

وی گفت: فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در طول ایام اربعین به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به حجاج و زائران این مراسم معنوی به کار گرفت.