نارضایتی امیر قلعه نویی از بازیکنان جدید؛ قدیمی های تیم ملی به صف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آنالیز عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ موجب شد تا امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، رضایت چندانی از بازیکنانی که برای اولین بار پیراهن این تیم را بر تن کرده بودند، نداشته باشد. طبق ارزیابی کادر فنی، تنها مجید علیاری و رامین رضاییان شانس حضور مجدد در اردوهای بعدی را خواهند داشت.

قلعه‌نویی پس از بررسی دقیق عملکرد بازیکنان، به دستیاران خود تأکید کرده است که عملکرد علیاری و رضاییان در لیگ برتر را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند تا در صورت تداوم شرایط مثبت، دوباره به تیم ملی دعوت شوند.

سرمربی تیم ملی در نظر دارد برای اردوی مهرماه و دیدارهای دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا، به لیست قبلی بازگردد و از همان ترکیب پیشین استفاده کند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در تاریخ ۱۶ مهر راهی وولگوگراد خواهد شد تا برای دیدار با روسیه آماده شود. این مسابقه روز جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه آره‌نا وولگوگراد برگزار خواهد شد. پس از پایان این دیدار، کاروان تیم ملی در تاریخ ۱۹ مهر به دبی سفر می‌کند تا مرحله دوم اردو را برای رویارویی با تانزانیا پشت سر بگذارد.