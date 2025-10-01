گرانترین بازیکن فوتبال ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه سدد امارات با انتشار لیستی از گران قیمت ترین بازیکنان فوتبال باشگاهی این کشور در فصل جاری اعلام کرد، سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با مبلغ ۸ میلیون یورو پیراهن شباب الاهلی امارات را بر تن دارد. او پس از «سیمون بانزا» بازیکن تیم فوتبال الجزیره امارات، دومین فوتبالیست گرانقیمت شاغل در لیگ امارات معرفی شده است.

بر اساس این آمار سردار آزمون نه تنها یکی از بازیکنان گران قیمت امارات است بلکه حالا لقب گرانترین بازیکن ایرانی را نیز یدک می کشد.

او در حالی قرارداد ۸ میلیون یورویی با شباب الاهلی امارات دارد که مهدی طارمی در المپیاکوس دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و مهدی قایدی حدود ۲ میلیون یورو قرارداد بسته اند.