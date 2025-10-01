به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها، امروز (چهارشنبه ۱۰ مهر) در کوچی هند میان دو تیم ملی ایران و انگلستان برگزار شد. در این دیدار، شاگردان جواد فلفلی با نتیجه یک بر صفر برابر حریف شکست خوردند و به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافتند.

ملی پوشان فوتبال نابینایان ایران در حالی دیدار فینال برابر انگلستان را با شکست تمام کردند که در مرحله مقدماتی این رقابت ها برابر این تیم به تساوی دست یافته بودند اما سایر دیدارهای‌شان را با برد تمام کرده بودند.

عملکرد تیم ملی فوتبال نابینایان در مرحله مقدماتی جام ملت ها به این شرح است:

* ایران ۴ - لهستان صفر

* ایران صفر- انگلستان صفر

* ایران ۳ - هند صفر

* ایران ۳ - کره جنوبی صفر

* ایران یک - ایتالیا صفر

در پایان مرحله مقدماتی جام ملت ها، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به خاطر تنها یک گل زده کمتر نسبت به انگلستان در رده دوم جدول رده بندی ایستاد و به عنوان تیم دوم راهی فینال شد.

فدراسیون جهانی فوتبال نابینایان برای نخستین بار اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان جام ملت ها کرد. با انصراف قزاقستان و آلمان، این رقابت ها با حضور ۶ تیم برگزار شد.

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در حالی به شرکت در این رقابت ها دعوت شد که طی دو سال گذشته در هیچ رویدادی حاضر نشده بود. در واقع بعد از بازی های پاراآسیایی هانگژو که با کسب عنوان نایب قهرمانی همراه بود، حضور در جام ملت ها اولین تجربه جواد فلفلی و شاگردانش بود.