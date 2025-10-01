مروی: قدرت یک ملت در اعتماد به نفس و خودباوری جوانان آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‎ الله احمد مروی در آیین دیدار در دیدار دانش آموزان نخبه مدارس مشهد که به میزبانی بنیاد فرهنگی رضوی و مدارس امام رضا(ع) در سالن همایش دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدارس، فراگیری علم و دانش را به‌مثابه زنگ حیات، بالندگی، استقلال و رشد انسان دانست و اظهار کرد: هر پدیده‌ای در زندگی بهاری دارد و بهار عمر انسان، جوانی است؛ همان‌گونه که بهار دانش و علم، ماه مهر و آغاز سال تحصیلی است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و بیانات معصومان(ع)، کمتر موضوعی به اندازه علم‌آموزی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: اسلام از همان آغاز بر پایه علم و تربیت بنیان نهاده شد و معجزه پیامبر گرامی اسلام با علم، فرهنگ و معرفت آغاز گردید. نخستین آیات وحی با فرمان «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» نازل شد.

وی با اشاره به نقش تمدن اسلامی در شکوفایی علمی جهان، افزود: امروز بدون مبالغه، جهان غرب مرهون اسلام و علما و دانشمندان مسلمان است. میراث علمی و فرهنگی تمدن اسلامی، پلی بود که بشر را از تاریکی جهل به روشنایی دانش رساند. پیامبر اکرم(ص) با سلاح علم و معرفت، بشریت را از ظلمات انحطاط نجات داد و نشان داد اسلام نه‌تنها دین عبادت، بلکه مکتب خردورزی و هدایت است.

مروی علم نافع را ارزشمندترین دانش معرفی کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) در روایتی فرمودند «خدایا، به تو پناه می‌برم از دانشی که نفعی ندارد.» دانشی ارزشمند است که در خدمت رشد، تعالی و کمال انسان قرار گیرد و به جامعه سود برساند؛ چنین دانشی چراغ هدایت نسل‌ها و موتور محرک تمدن‌هاست.

تولیت آستان قدس رضوی سپس چند توصیه به دانش‌آموزان کرد و با اشاره به سخن امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمودند «قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَی قَدْرِ هِمَّتِهِ؛ قدر هر انسانی به اندازه همت او است»، خطاب به دانش‌آموزان گفت: هیچ‌گاه نگویید نمی‌توانیم. این اندیشه سست چیزی جز توطئه دشمنان برای توقف پیشرفت شما نیست. همواره عالی‌ترین مراتب را هدف قرار دهید؛ همان‌گونه که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهایی که روزی رؤیایی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید، توسط دانشمندان ایرانی محقق شد.

وی اعتماد به نفس را از بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر ملتی دانست و افزود: دشمنان همواره کوشیده‌اند این سرمایه را از ملت ما بگیرند. در دوران پهلوی حتی برخی نمایندگان مجلس می‌گفتند برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شویم! این القای وابستگی، تیر خلاصی به اعتماد به نفس یک ملت است. امام خمینی(ره) پس از انقلاب بارها در سخنرانی‎های خود بر اعتماد به نفس ملی تأکید می‎کردند؛ چراکه اعتماد به نفس، اساسی‌ترین سرمایه معنوی یک ملت است.

مروی موفقیت را نتیجه مستقیم تلاش دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که به قله‌های افتخار رسیده‌اند، ثمره کوشش بی‌وقفه و پشتکار خستگی‌ناپذیر خود را دیده‌اند. رتبه‌های برتر کنکور و المپیادهای علمی نتیجه ساعت‌ها مطالعه و کار مداوم را درو کرده‌اند. تلاش، کلید اصلی گشودن درهای موفقیت است.

تولیت آستان قدس رضوی جوانی را بهار زندگی خواند و گفت: جوانی سرمایه‌ای بی‌بدیل است که باید آن را قدر دانست. هر آنچه در زندگی می‌خواهید باید در این دوره کاشته شود تا در آینده برداشت گردد. فرصت‌های جوانی، اگر از دست برود، جبران‌ناپذیر است. مراقب باشید لحظه‌های عمر و وقت ارزشمندتان چگونه سپری می‌شود.

وی تأکید کرد: همت بلند، اعتماد به نفس، تلاش و قدرشناسی از فرصت‌ها می‌تواند هر جوانی را به قله‌های رفیع علمی، معنوی و اجتماعی برساند و آینده‌ای درخشان برای فرد و جامعه رقم بزند.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی کشورمان اشاره و ابراز کرد: تحصیل علم و دانش در سایر ملل، نه‎تنها عیب نیست، بلکه توصیه دین مبین اسلام و پیامبر(ص) است. اما خودباختگی و شیفته تمدن غرب شدن، ایراد است. اینکه برخی‌ها در زمان رشد و بالندگی که کشور به آن‌ها نیاز دارد، به سرزمین دیگری مهاجرت می‌کنند، دور از انصاف است.

تولیت آستان قدس رضوی با تصریح بر توجه رهبر معظم انقلاب به ضرورت حفظ دانشجویان و نخبگان در کشور ادامه داد: تمدن غرب می‌داند که وقتی تمدن ایرانی و اسلامی کنار هم قرار بگیرند، زمینه رشد و پیشرفتی قابل توجه فراهم خواهد شد. لذا همه تلاش خود را برای کارشکنی در مسیر پیشرفت ایران و جذب نخبگان ما به کار بسته‌اند. دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز ما، تحصیل در خارج از کشور و کسب علم و دانش ایرادی ندارد، اما بعد از تحصیل به کشور برگردید تا در خدمت هموطنانتان باشید و کشور خود را بسازید.