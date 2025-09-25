به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، با اشاره به ضرورت تکمیل بزرگراه حرم تا حرم، اظهار کرد: این مسیر که از قم آغاز شده و تا گرمسار ادامه یافته، متأسفانه نیمه‌کاره مانده است؛ درحالی‌که حدود ۸۰ درصد زائران حضرت رضا (ع) با وسیله نقلیه شخصی مشرف می‌شوند. جاده فعلی تهران–مشهد، با وجود ده‌ها میلیون تردد سالانه، نه‌تنها باریک و حادثه‌خیز است بلکه کیفیت آسفالت آن در بسیاری نقاط نامطلوب بوده و شایسته مسیر زیارتی حرم مطهر رضوی نیست. انتظار داریم دولت چهاردهم با تکمیل این بزرگراه خدمتی ماندگار به زائران رضوی انجام دهد.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین کمبود پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر را از مشکلات جدی زائران دانست و خاطرنشان کرد: در محدوده پیرامونی حرم پارکینگ مناسبی برای پذیرش حجم عظیم خودروهای زائران وجود ندارد. تنها پارکینگ‌های زیرگذر حرم با ظرفیتی حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو فعال است. این وضعیت با حجم بالای زائران همخوانی ندارد و نیازمند برنامه‌ریزی فوری مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه زیارت باید جزو مسائل دولت قرار گیرد، افزود: برای مراسم اربعین، همه دستگاه‌ها پای کار می‌آیند که البته ضروری است؛ اما در مورد مشهدالرضا که سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر دارد، نگاه ملی و جامع کمتر دیده می‌شود. زیارت، منبع آرامش، امنیت و همبستگی ملی است و دولت باید همان‌گونه که به مسائل کلان کشور توجه می‌کند، زیارت را نیز مسئله خود بداند.

مروی با اشاره به نقش حرم مطهر در تأمین آرامش و امنیت کشور، گفت: حضور زائران و نفس زیارت، بسیاری از دغدغه‌ها و فشارهای روحی مردم را التیام می‌دهد. این مکان مقدس نعمتی بزرگ و امنیت‌بخش برای ایران است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه «ما در چارچوب حکم رهبر انقلاب، همکاری و همراهی با دولت را وظیفه خود می‌دانیم»، تصریح کرد: آستان قدس رضوی به میزان امکانات و مقدورات، خدمت به مردم و پشتیبانی از برنامه‌های ملی را رسالت خود می‌داند و تاکنون نیز همکاری‌های گسترده و مؤثری با دستگاه‌های مختلف دولتی داشته است.

در ادامه این دیدار، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، با تأکید بر نگاه راهبردی دولت به زیارت و توسعه زیرساخت‌های آن، بیان کرد: توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و نیز تأمین آب پایدار استان خراسان رضوی از موضوعات مهم و مورد توجه دولت است. پروژه‌های بزرگراهی، به‌ویژه مسیر حرم تا حرم، نقشی کلیدی در تسهیل سفرهای زیارتی دارد.

پورمحمدی همچنین گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف، از جمله مولدسازی دارایی‌های دولتی، ارائه کرد.