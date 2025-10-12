مروی: نظامیان مایه عزت دین و امنیت جامعه‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار جمعی از فرماندهان کلانتریهای مشهد که با حضور سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی در تالار ولایت حرم مطهر رضوی انجام شد، با اشاره به روایت «الجُنُوُد بِإذنِ اللّه حُصُونُ الرَّعیَّةِ وَ زَینُ الوُلاةِ وَ عِزُّالدِّینِ وَ سُبُلُ الأَمنِ وَ لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیِّةُ إلاّ بِهِم» از امیرالمؤمنین علی (ع)، به جایگاه والای نظامیان اشاره و اظهار کرد: نظامیان، به اذن خداوند، دژ استوار مردم، زینت زمامداران، مایه عزت دین و امنیت جامعهاند و کار مردم جز به وجود آنان سامان نمییابد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: نظامیان ستونهای پایداری کشور و زیربنای آرامش و پیشرفت جامعه هستند. هر دستاورد علمی، فرهنگی و اقتصادی در پرتو امنیتی حاصل میشود که این مجاهدان با ایثار و جانفشانی خود پدید آوردهاند. علما، نخبگان و اندیشمندان نیز در سایه امنیتی که نظامیان مؤمن و انقلابی فراهم میکنند، مسیر تعالی و خدمت را با آرامش و اطمینان میپیمایند.
وی تأکید کرد: قوام جامعه و استواری ملتها در گرو اقتدار نیروهای نظامی است؛ چراکه جامعهای بدون نیروهای مؤمن، منظم و قدرتمند، همانند پیکری بیستون است که توان ایستادگی در برابر طوفان تهدیدها و بحرانها را ندارد.
مروی با تقدیر از مجاهدتها و تلاشهای نیروهای انتظامی و نظامی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: شما در شهر امام رضا (ع) خدمت میکنید و ایجاد امنیت، چه برای زائر و چه برای مجاور، موجب خشنودی و رضایت امام رضا (ع) است.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: فردی که در شهر امام رضا (ع) زندگی میکند یا به این شهر سفر میکند، مهمان آن حضرت است؛ اگر مهمان امام رضا (ع) در این شهر احساس ناامنی یا آسیب ببیند، پیش از هرکس، امام رضا (ع) ناراحت میشوند. بنابراین باید کار خود را بسیار والا و ارزشمند بدانید، چراکه در حقیقت، شما در دستگاه حضرت رضا (ع) خدمت میکنید.
وی تصریح کرد: مشهد، شهر امام رضا (ع) است و هرکس به زائر و مجاور آن حضرت خدمت میکند، در واقع به امام رضا (ع) خدمت کرده است. در این شهر، همه زائران شأنی برابر دارند؛ در اینجا زائر ساده روستایی همان احترامی را دارد که یک مرجع تقلید دارد، زیرا همه مهمان امام رضا (ع) هستند و باید به آنان با احترام کامل برخورد کرد.
مروی با تأکید بر ضرورت تکریم زائران و مجاوران، خاطرنشان کرد: خدمت شایسته و احترامآمیز به مهمانان حضرت رضا (ع)، موجب رضایت آن حضرت و در نهایت خشنودی پروردگار متعال است؛ چراکه خداوند از بندگان خود به وسیله امام رضا (ع) راضی میشود.
تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی و نیروهای مسلح کشور، از مرزها تا مرکز، مسئولیت سنگینی در تأمین امنیت بر عهده دارند و شهدای بسیاری در این مسیر تقدیم کردهاند. مردم ایران، مردمی وفادار، نجیب و پایبند به انقلاب اسلامیاند و حقیقتاً شایسته احترام و خدمت هستند؛ حتی اگر گاهی تفاوت سلیقه یا رفتاری وجود داشته باشد، باید با اخلاق نیکو، گفتار مؤدبانه و رفتار کریمانه با آنان مواجه شد.
فرماندهی رهبری معظم مسیر جنگ را تغییر داد
وی با اشاره به نقش تعیینکننده نیروهای مسلح در حفظ امنیت و اقتدار ملی، عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، اگر فرماندهی حکیمانه و شاهکار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همراه با صلابت، اقتدار و هوشیاری نیروهای نظامی و آغاز بهموقع عملیات قدرتمند موشکی نبود، شرایط میتوانست به گونهای دیگر رقم بخورد.
مروی افزود: علیرغم شهادت فرماندهان بزرگ موشکی کشور در نخستین روز جنگ، تنها چند ساعت بعد، حمله موشکی سنگینی علیه دشمن آغاز شد؛ اقدامی که نشاندهنده آمادگی، اقتدار و انسجام نظامیان کشورمان است.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: این واکنش سریع و قاطع، موجب افزایش اعتماد و آرامش مردم شد. هرچند جنگ صدمات سنگینی وارد کرد و شوک اولیهای بر جامعه وارد آمد، اما بهواسطه قدرت نیروهای مسلح و مدیریت هوشمندانه فرماندهی کل قوا، جامعه در مدت کوتاهی خود را بازیافت و ثبات برقرار شد.
وی تأکید کرد: این همان نقش بزرگ و بیبدیل نظامیان است که همچون دژی مستحکم، از امنیت، انسجام و عزت جامعه اسلامی پاسداری میکنند و قوام ملت در گرو اقتدار آنان است.
مروی به جنایات دو سال گذشته رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی دو سال در غزه جنگید و بدترین جنایتها را مرتکب شد؛ ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر شهید و حدود ۹ هزار نفر مفقود شدهاند که مفقودین هم حتماً جزو شهدا و زیر آوارها هستند؛ غزه را ویران کردند اما حتی یک گروگان را نتوانستند آزاد کنند. نخست وزیر جنایتکار صهیونستی آزادسازی اسرا، نابودی حماس و تسلط بر غزه را از اهداف این جنگ معرفی کرد، ولی با همه حمایتهای مالی، تبلیغاتی و نظامی غرب، حتی به یکی از اهداف اعلامی خود نرسیدند؛ تازه حماس یک دولت نیست، یک گروه است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ناکامی اهداف اعلامی اسرائیل در تجاوز به غزه، گفت: اسرئیل که صراحتاً اعلام کرده بود «اسرا را آزاد میکنیم»، «حماس را نابود میکنیم» و «غزه را اشغال میکنیم»، امروز ناچار به مذاکره با همان حماسی است که ادعای نابودیاش را داشت. آیا توانستند حماس را نابود کنند؟ آیا گروگانها آزاد شدند؟ آیا غزه را اشغال کردند؟ هیچیک تحقق نیافت.
وی با اشاره به حمایت گسترده غرب از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: آمریکا و همه کشورهای اروپایی پشت سر رژیم صهیونیستی ایستادهاند و هر نوع سلاح و امکاناتی که بخواهد در اختیارش میگذارند؛ رسانههای غربی نیز از او حمایت میکنند، اما به کدام یک از اهداف خود دست یافتهاند؟ هیچکدام.
مروی افزود: اگر آمریکا مطمئن بود که رژیم صهیونیستی میتواند به اهداف خود در غزه برسد، هرگز موضوع آتشبس را مطرح نمیکرد. این خود نشانه آشکاری از شکست طرحها و محاسباتشان است.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: البته نباید دشمن را کوچک شمرد؛ امیرالمؤمنین علی (ع) نیز فرمودهاند دشمن را دستکم نگیرید، اما هرگز نباید مرعوب او شد. دشمن را باید شناخت، اما از او نهراسید و در برابرش با ایمان و استقامت ایستاد.
وی با اشاره به تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران و جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: ایران از ابتدا تهاجم پرقدرت ایستاد و به برکت امام زمان (عج) و امام رضا (ع) روزبهروز بر اقتدار، عزت و آبروی خود افزود. مردم کشورهای منطقه نسبت به ایران نگاهی متفاوت دارند؛ مردم در کشورهای عربی میگویند که یک کشور پیدا شد که جرأت کرد اسرائیل را موشکباران کند، چیزی که آنان در خواب هم تصورش را نداشتند؛
مروی گفت: با آنهمه لایههای دفاعی و ادعاهای گنبدهای آهنی و سامانههای چندلایه پدافندی که ادعا میشد انواع و اقسام موشکها پیش از رسیدن به خاک اسرائیل منهدم میشوند، واقعیت میدانی چیز دیگری نشان داد و تعداد قابل توجهی از موشکهای ایران با دقت به اهداف خود در اسرائیل رسیدند، مخصوصاً موشکهای روزهای پایانی جنگ که قدرت تخریبی بسیار بالایی داشتند.
پیش از سخنان تولیت آستان قدس رضوی، سردار سرتیپ محمدکاظم تقوی، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی، در گزارشی به تشریح فعالیتها و برنامههای این فرماندهی پرداخت و گفت: افزایش کشف جرایم، تأمین امنیت و آرامش سفر برای زائران، ارتقای سطح رضایتمندی عمومی از عملکرد پلیس، کاهش تلفات ناشی از تصادفات در محورهای استان، حرکت پیشروانه در حوزه علم و فناوری، و پاسداری از ارزشهای انقلابی و اسلامی از جمله برنامههای این فرماندهی است.
