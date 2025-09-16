دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده آتش نشان فداکار مشهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار با خانواده آتش نشان فداکار رضا فخریان بر ضرورت پیگیری قانونی تخلفات کارگاه‌های غیرمجاز تأکید و اظهار کرد: مسیر قانونی برای مقابله با کار خلاف قانون که توسط برخی کارگاه‌ها صورت می‌گیرد، باید توسط آتش نشانی به صورت جدی دنبال شود.

تولیت آستان قدس رضوی، از خودگذشتگی، احساس مسئولیت و وجدان کاری آتش نشان رضا فخریان را مایه افتخار جامعه دانست.

وی افزود: این شهید بزرگوار با هدف اطفای آتش و جلوگیری از خسارت به جان و مال مردم وارد این عرصه شد و خدماتش بسیار ارزشمند است.

مروی از خودگذشتگی، احساس مسئولیت و وجدان کاری شهید فخریان را مایه افتخار جامعه دانست و گفت: افرادی مانند ایشان که جان خود را فدا می‌کنند تا مشکلی پیش نیاید، بسیار ارزشمند هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد، نیز در این دیدار گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علت اصلی این آتش سوزی، رعایت نشدن نکات ایمنی و استانداردهای لازم در این کارگاه غیرمجاز مبل سازی بوده است.

حمیدرضا کافی نیا افزود: تحقیقات بیشتری برای شناسایی دقیق علت حادثه در جریان است و در دو سه روز آینده کارشناسان آتش نشانی علت دقیق را اعلام خواهند کرد.