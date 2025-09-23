مروی: شاعران و نویسندگان در آثار خود مفهوم «اتحاد مقدس» را تبیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار جمعی از شعرا و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی که به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس در حسینیه شهدای صحن قدس حرم مطهر امام رضا (ع) انجام شد، با اشاره به حوادث اخیر، اظهار کرد: دشمن در ماجرای جنگ دوازده‌روزه دل به آشوب‌ها و اغتشاشات بسته بود، اما مردم با آگاهی، هوشیاری و همبستگی پاسخی قاطع دادند. رهبر معظم انقلاب در توصیف این همدلی ملی تعبیر «اتحاد مقدس» را به‌کار بردند؛ تعبیری که شایسته واکاوی و تبیین است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دشمن هنوز دست نکشیده و در کمین است، تأکید کرد: شاعران، نویسندگان و اندیشمندان رسالتی خطیر دارند و باید مفهوم «اتحاد مقدس» را در آثار خود اعم از شعر، داستان، مقاله و پژوهش پرورده و برای جامعه تبیین و بازگو کنند.

وی با تأکید بر اینکه اتحاد، ضرورت بی‌بدیل روزگار ماست، اظهار کرد: در جامعه مسائل و دشواری‌هایی وجود دارد، اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید میان «اهم» و «مهم» تفکیک کرد؛ برخی مشکلات، هرچند واقعی، در برابر مسئله اصلی یعنی حفظ وحدت ملی جایگاهی فرعی دارند. امروز هیچ اولویتی بالاتر از پاسداری از همبستگی مردم نیست.

مروی با اشاره به نقش رهبری در این مسیر، افزود: تشخیص و تبیین مسائل اصلی و فرعی بر عهده رهبر معظم انقلاب است؛ اعتماد به هدایت‌های رهبری برای عبور از بحران‌ها بسیار مهم است؛ اگر مردم به رهبری خویش اعتماد نداشتند، هرگز نمی‌توانستیم از آزمونی چون جنگ دوازده‌روزه با سربلندی و پیروزی بیرون آییم.

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: پیروزی در جنگ دوازده‌روزه حاصل مجموعه‌ای از عوامل بود، اما دو رکن اساسی بیش از همه می‌درخشید؛ نخست اتحاد و همبستگی مردم که صفی واحد در برابر دشمن پدید آورد و دوم اعتماد عمومی به رهبری که جهت حرکت را یکپارچه و استوار نگاه داشت. این دو سرمایه گران‌سنگ پشتوانه‌ای است که می‌تواند ملت را در برابر هر تهدید و چالشی به پیروزی برساند.

وی با اشاره به عبرت‌های تاریخ صدر اسلام، خاطرنشان کرد: ماجرای خوارج نهروان نمونه‌ای عبرت‌آموز به شمار می‌آید. خوارج نه از سپاه معاویه، بلکه از درون لشکر امیرالمؤمنین علی (ع) برخاستند؛ یارانی که به سبب جهل و خودرأیی، با تحمیل حکمیت بر امام خویش، فاجعه‌ای آفریدند که اثرات آن تا امروز باقی است. خطر واقعی همین‌جاست؛ آسیب خوارج از درون و از سوی کسانی بود که می‌بایست حامی امام جامعه باشند، وارد شد.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراتب والای شهدا، اظهار کرد: برخی انسان‌ها همچون زمین‌های شوره زار هستند، اما گروهی دیگر همانند خاکی حاصل‌خیز سرشار از استعداد و زندگی‌اند و شهدا در والاترین مرتبه این سرزمین‌های پربرکت جای می‌گیرند؛ سرزمین‌هایی گران‌بهایی که ارزش وجودی‌شان با معیارهای معمول انسانی سنجیده نمی‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی شهیدان را گوهرهای بی‌بدیل تاریخ دانست و افزود: منزلت شهدا با جان‌فشانی در راه ارزش‌های الهی و انسانی معنا پیدا می‌کند و رسالت نویسندگان و شاعران دفاع مقدس نیز معرفی و شناساندن این گوهرهای درخشان به جامعه است تا ارزش‌های متعالی شهدا به نسل‌های امروز و فردا منتقل شود.

وی تصریح کرد: هنرمندانی که با قلم خویش به میدان می‌آیند، در واقع این سرمایه‌های گران‌بها و «کالاهای ناب و بی‌همتا» را به جامعه عرضه می‌کنند.

مروی در ادامه با قدردانی از تلاش هنرمندان حوزه ادبیات و هنر دفاع مقدس، گفت: مخاطبان آثار شما جویندگان حقیقت و کمال انسانی‌اند، از این رو کارتان جایگاهی والا دارد؛ زیرا آنچه عرضه می‌کنید متاعی گران‌بهاست. شما بهترین گوهرها را به جامعه پیشکش می‌کنید و شایسته است همواره شکرگزار خداوند باشید که این هنر، توانایی و توفیق را به شما عطا کرده تا والاترین سرمایه‌های معنوی را به بشریت ارائه دهید.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فضای آلوده امروز جهان، اظهار کرد: در جهانی که بازارش سرشار از کالاهای فاسد و گمراه‌کننده است که ایمان، انسانیت و روح بشریت را نابود می‌کنند، کار شما پرتویی از روشنی و حیات است. شما با قلم و ذوق خود نه کالایی مادی، بلکه پیام هدایت، امید و رشد معنوی را به جویندگان حقیقت می‌رسانید و در برابر هجوم بی‌امان مظاهر انحطاط، سنگری استوار بنا می‌کنید.

وی با استناد به سخن امام رضا (ع) که فرمودند «إِنَّ النّاسَ لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعونا»، خاطرنشان کرد: سخن حق همواره راه خویش را می‌گشاید و رسالت شما پاسداری و ترویج از زیبایی‌های کلام اهل بیت (ع) است؛ چرا که آثار شما جلوه‌ای از محاسن گفتار معصومان است، گفتاری که در حیات و سیره شهیدان و رزمندگان تجلّی یافته است.

مروی تأکید کرد: شما با قلم و هنر خویش زمینه آشنایی نسل امروز با حقیقتی را فراهم می‌کنید که هیچ غباری از گذر زمان توان کمرنگ کردن آن را ندارد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه انتشار زندگی، سلوک و خاطرات شهیدان در حقیقت ترجمانی زنده از آموزه‌های قرآن است، اظهار کرد: گویی آیات وحی در وجود یک انسان مؤمن، در حد ظرفیت و اخلاص او، عینیت یافته است. شهدا با کردار و ایمان خود، مفاهیم بلند قرآنی را از صفحات کتاب آسمانی به عرصه زندگی روزمره آورده‌اند.

وی افزود: هر یک از شهیدان حامل ویژگی‌ها و فضائل منحصر به‌فردی است که اگر در وجودشان ریشه نداشت، آنان را به بلندای مقام شهادت نمی‌رساند. این برجستگی‌های اخلاقی و روحی سرمایه‌ای است که نسل امروز می‌تواند از آن درس بگیرد و راه خویش را روشن‌تر سازد.

مروی رسالت نویسندگان و شاعران دفاع مقدس را کاوش و شناساندن همین گوهرهای نهفته دانست و تصریح کرد: نویسندگان و شعرا باید با نگاه ژرف خود، این خصائل درخشان را از لابه‌لای خاطرات و سلوک شهیدان بیرون بکشند و به جامعه معرفی کنند تا هر خواننده در سیمای شهدا الگویی زنده برای رشد انسانی و معنوی بیابد.

گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار، بهروز رحیمی، نویسنده و جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، حاضران جلسه را معرفی کرد. سپس محمدعلی چمی‌گو، تخریبچی دوران دفاع مقدس، به روایتگری پرداخت.

در ادامه، شاعران دفاع مقدس از جمله علی سمرقندی، جواد جعفری‌نسب و سمانه آتیه‌دوست به شعرخوانی پرداختند و دکتر سید عبدالحمید شهیدی و ملیحه آخوندی، از شاعران و نویسندگان این حوزه، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

همچنین راضیه رضاپور، از مسئولان اجرایی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، گزارشی از اقدامات این بنیاد ارائه داد.