نبی پور:دستگاه‌های اجرایی باید فضای ارتباط بیشتری با نخبگان ایجاد کنند

مشهد- معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: دانشگاه از دیوار خود خارج و با جامعه ارتباط فعال برقرار کند و دستگاه‌های اجرایی باید فضای ارتباط بیشتری با نخبگان ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی پور ظهر شنبه در نشست با نخبگان دانشگاهی استان به مناسبت روز ملی نخبگان اظهار کرد: جمعیت نخبگان یک ظرفیت بسیار خوب در اختیار استان است و ما بدون تعارف علاقه‌مندیم به هر شکل ممکن در خدمت نخبگان باشیم. از شما می‌خواهیم برای حل مسائل و چالش‌های جدی که با آن‌ها مواجه هستیم، کمک کنید.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، با بیان جمع‌بندی نکات مطرح‌شده توسط نخبگان گفت: دغدغه اصلی همه عزیزان این بود که اولاً پذیرفته شوند، نتیجه تلاش‌شان دیده شود و اثرگذاری آنان ملموس باشد. این نخبگان می‌خواهند مشکلات مطرح شود تا از سوی خودشان برای آن‌ها راه‌حل ارائه شود.

وی افزود: نخبگان حاضر اعلام آمادگی کرده‌اند که با استانداری و دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند که این بسیار ارزشمند است. اما مانع اصلی در مسیر توجه به نخبگان که بارها در سخنان آنان مطرح شد این است که نه دستگاه‌های اجرایی و نه دانشگاه‌ها و اساتید، توجیه کافی ندارند و قانون جذب نخبگان و فرآیندهای آن برای‌شان به‌درستی تبیین نشده است. همین ناآگاهی باعث شده مشکلاتی در مسیر اشتغال و فعالیت نخبگان ایجاد شود.

نبی‌پور تصریح کرد: علاوه بر این، موضوع حمایت مالی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی چندین بار مطرح شد. تشکیل شوراهای مشورتی و تعریف جایگاه نخبگان در مشورت دادن به مدیران نیز از دیگر درخواست‌های جدی بود؛ به‌گونه‌ای که حداقل نظرات نخبگان پیش از تصمیم‌گیری شنیده و لحاظ شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات، انتخاب مدیران از میان نخبگان بود؛ این اقدام افزون بر ارتقای کیفیت مدیریت، موجب صرفه‌جویی در منابع و زمان خواهد شد. همچنین تعیین "راهنما" از میان مدیران ارشد برای نخبگان در راستای تجربه‌گردانی، سنتی است که در گذشته نیز به‌صورت استاد-شاگردی در سطوح مختلف وجود داشته و می‌تواند احیا شود.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری این نشست‌ها باید فراتر از مراسم و شعار باشد، اظهار کرد: همه بر ضرورت خروجی ملموس از این جلسات تأکید داشتند. از زمان حضور استاندار، رویکرد ایشان در گفتار و رفتار این بوده که دانشگاه‌ها و نخبگان را پای کار بیاوریم. شاید عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی نخبگان را به کنج عزلت و تحقیقات برده باشد، اما تاکید ما بر این است که دانشگاه از دیوار خود خارج و با جامعه ارتباط فعال برقرار کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید فضای ارتباط بیشتری با نخبگان ایجاد کنند.

