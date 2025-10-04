به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نبی پور ظهر شنبه در نشست با نخبگان دانشگاهی استان به مناسبت روز ملی نخبگان اظهار کرد: جمعیت نخبگان یک ظرفیت بسیار خوب در اختیار استان است و ما بدون تعارف علاقهمندیم به هر شکل ممکن در خدمت نخبگان باشیم. از شما میخواهیم برای حل مسائل و چالشهای جدی که با آنها مواجه هستیم، کمک کنید.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، با بیان جمعبندی نکات مطرحشده توسط نخبگان گفت: دغدغه اصلی همه عزیزان این بود که اولاً پذیرفته شوند، نتیجه تلاششان دیده شود و اثرگذاری آنان ملموس باشد. این نخبگان میخواهند مشکلات مطرح شود تا از سوی خودشان برای آنها راهحل ارائه شود.
وی افزود: نخبگان حاضر اعلام آمادگی کردهاند که با استانداری و دستگاههای اجرایی همکاری کنند که این بسیار ارزشمند است. اما مانع اصلی در مسیر توجه به نخبگان که بارها در سخنان آنان مطرح شد این است که نه دستگاههای اجرایی و نه دانشگاهها و اساتید، توجیه کافی ندارند و قانون جذب نخبگان و فرآیندهای آن برایشان بهدرستی تبیین نشده است. همین ناآگاهی باعث شده مشکلاتی در مسیر اشتغال و فعالیت نخبگان ایجاد شود.
نبیپور تصریح کرد: علاوه بر این، موضوع حمایت مالی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی چندین بار مطرح شد. تشکیل شوراهای مشورتی و تعریف جایگاه نخبگان در مشورت دادن به مدیران نیز از دیگر درخواستهای جدی بود؛ بهگونهای که حداقل نظرات نخبگان پیش از تصمیمگیری شنیده و لحاظ شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادات، انتخاب مدیران از میان نخبگان بود؛ این اقدام افزون بر ارتقای کیفیت مدیریت، موجب صرفهجویی در منابع و زمان خواهد شد. همچنین تعیین "راهنما" از میان مدیران ارشد برای نخبگان در راستای تجربهگردانی، سنتی است که در گذشته نیز بهصورت استاد-شاگردی در سطوح مختلف وجود داشته و میتواند احیا شود.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری این نشستها باید فراتر از مراسم و شعار باشد، اظهار کرد: همه بر ضرورت خروجی ملموس از این جلسات تأکید داشتند. از زمان حضور استاندار، رویکرد ایشان در گفتار و رفتار این بوده که دانشگاهها و نخبگان را پای کار بیاوریم. شاید عملکرد برخی دستگاههای اجرایی نخبگان را به کنج عزلت و تحقیقات برده باشد، اما تاکید ما بر این است که دانشگاه از دیوار خود خارج و با جامعه ارتباط فعال برقرار کند. همچنین دستگاههای اجرایی باید فضای ارتباط بیشتری با نخبگان ایجاد کنند.
نظر شما