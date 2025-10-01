حسنی: ۲ توله‌ خرس بر اثر برخورد با قطار در مرودشت فارس تلف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف حسنی با اشاره به تلف شدن ۲ تولهخرس در حوالی منطقه حفاظتشده کوهخرسی شهرستان مرودشت اظهار داشت: پس از دریافت گزارش در این زمینه، کارشناسان یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این ۲ توله خرس در حین عبور از خط راه آهن، با قطار برخورد کرده و هر ۲ تلف شدهاند.
تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریعتر اقدامات پیشگیرانه
حسنی با اشاره به تکرار چنین حوادثی، بر لزوم اجرای سریع تمهیدات ایمنی تأکید و تصریح کرد: علاوه بر افزایش تابلوهای هشداردهنده در این محور، لازم است اداره راه آهن نسبت به نصب حفاظهای فیزیکی مناسب در امتداد خطوط ریلی که از حاشیه منطقه شکار ممنوع و زیستگاه این گونه عبور میکند، اقدام عاجل به عمل آورد. این اقدام برای کاهش برخوردهای مرگبار با گونه های ارزشمند جانوری در این زیستگاه ضروری است.
پیشینه منطقه و اهمیت حفاظت از خرس قهوهای
منطقه شکارممنوع کوه خرسی با وسعتی حدود ۱۶۶ هزار هکتار، در شهرستانهای پاسارگاد، مرودشت و اقلید واقع شده و خرس قهوهای به عنوان گونه شاخص و ارزشمند این اکوسیستم شناخته میشود.
حفظ جمعیت این گونه، نقش تعیینکنندهای در پایداری و تعادل اکوسیستم منطقه دارد.
