میرسلیمانی: یک پرنده «بوتیمار» در سرچهان تیمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرسلیمانی گفت: این پرنده که در شرایط نامناسبی قرار داشت، با همت دوستداران طبیعت به این اداره تحویل داده شد.

وی افزود: پس از انجام مراحل تیمار، درمان و اطمینان از قابلیت بازگشت به طبیعت، این پرنده در منطقه امنی رهاسازی شد.

میرسلیمانی با قدردانی از این اقدام مسئولانه شهروندان، خاطرنشان کرد: همکاری مردم در حفاظت از گونه‌های جانوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تنوع زیستی ارزشمند منطقه دارد.بوتیمار از گونه‌های تحت حفاظت در تالاب‌ها و مناطق مرطوب است که حفظ بقای آن در چرخه زیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.