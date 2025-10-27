  1. استانها
  2. فارس
۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

میرسلیمانی: یک پرنده «بوتیمار» در سرچهان تیمار شد

میرسلیمانی: یک پرنده «بوتیمار» در سرچهان تیمار شد

سرچهان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان گفت: یک پرنده «بوتیمار» که توسط شهروندان علاقه‌مند به طبیعت نجات یافته بود، پس از بازیابی و تأمین سلامت، در زیستگاه طبیعی خود رها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرسلیمانی گفت: این پرنده که در شرایط نامناسبی قرار داشت، با همت دوستداران طبیعت به این اداره تحویل داده شد.

وی افزود: پس از انجام مراحل تیمار، درمان و اطمینان از قابلیت بازگشت به طبیعت، این پرنده در منطقه امنی رهاسازی شد.

میرسلیمانی با قدردانی از این اقدام مسئولانه شهروندان، خاطرنشان کرد: همکاری مردم در حفاظت از گونه‌های جانوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تنوع زیستی ارزشمند منطقه دارد.بوتیمار از گونه‌های تحت حفاظت در تالاب‌ها و مناطق مرطوب است که حفظ بقای آن در چرخه زیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6636094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها