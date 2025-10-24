لاشه «شنگ اوراسیایی» در زرین دشت فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب ابراهیمی از کشف لاشه یک «شنگ اوراسیایی» در این شهرستان خبر داد و گفت: پیش از این، هیچ گزارشی از حضور شنگ اوراسیایی در جنوب استان فارس وجود نداشت؛ مشاهده این نمونه، اگرچه با تلف شدن همراه بود، اما از وجود این گونه باارزش در این منطقه حکایت دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زرین دشت با هشدار درباره وضعیت این گونه افزود: بررسی‌های میدانی در مدت حدود ۲ سال گذشته نشان می‌دهد جمعیت این گونه در منطقه بسیار محدود است و با تهدیداتی جدی از جمله خشکسالی، صید غیرمجاز و تخریب پوشش گیاهی حاشیه رودخانه روبروست.

لازم به ذکر است گونه «شنگ اوراسیایی» (Eurasian Otter) با نام علمی Lutra lutra، یکی از این شاخص‌های بااهمیت است.

این حیوان که به «سمور آبی» نیز معروف است، کاملاً وابسته به اکوسیستم‌های آبی سالم است.

حضور شنگ در رودخانه‌ای نشان می‌دهد که آن رودخانه از کیفیت آب مناسب، جمعیت کافی ماهی و پناهگاه‌های امن برخوردار است.

متأسفانه این گونه در بسیاری از مناطق جهان و همچنین ایران، به دلایل مختلف با کاهش شدید جمعیت روبرو شده و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده «نزدیک تهدید» قرار دارد.