به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا جولایی در خصوص تلف شدن خرس قهوهای در منطقه سیوند گفت: خرس قهوهای زخمی که هفته گذشته از ارتفاعات سیوند منتقل و تحت درمان قرار گرفته بود، به دلیل شدت جراحات و عفونت شدید تلف شد.
وی ادامه داد: با وجود تلاشهای بیوقفه محیطبانان و نیروهای مردمی برای نجات این خرس، درمانها بینتیجه ماند و این حیوان تلف شد.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست فارس افزود: ضعف شدید جسمانی و عفونت ناشی از زخم عمیق در ناحیه پا که موجب آسیب جدی به عصب و ناتوانی طولانیمدت در حرکت برای دستیابی به آب و غذا شده بود، علت تلف شدن این خرس بود.
