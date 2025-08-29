به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا جولایی گفت: یک قلاده خرس قهوهای زخمی در منطقه شکار ممنوع کوه خرسی با موفقیت زنده گیری و برای درمان به پارک ملی بمو منتقل شد.
وی ادامه داد: این خرس که احتمالاً بهوسیله تله از ناحیه پا آسیبدیده و دچار عفونت شدید شده بود، پس از درمانهای اولیه تحت مراقبتهای دامپزشکی قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست فارس افزود: ماجرا از بامداد روز جمعه مورخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ شروع شد؛ طبیعتگردانی که در ارتفاعات کوه خرسی بودند با خرس زخمی مواجه شدند و موضوع را بهسرعت به اداره محیطزیست مرودشت اطلاع دادند. با هماهنگی اداره کل حفاظت محیطزیست فارس، تیمی با همراهی دامپزشک معتمد به منطقه اعزام شد.
جولایی گفت: تیم جست جو پس از ساعتی تلاش، خرس زخمی را در جنگل پیدا کرد و با موفقیت آن را بیهوش کرد. که با وجود جثه نسبتاً سنگین حیوان، محیطبانان و عشایر منطقه با همکاری یکدیگر توانستند خرس را به پایین کوه منتقل کنند.
-رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست فارس تصریح کرد: در نهایت فرآیند درمان این حیوان بلافاصله در پارک ملی بمو آغاز شد. که با توجه به شدت جراحت امید است درمان نتیجهبخش باشد و به بهبودی حیوان منتهی شود.
