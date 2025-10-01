به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه گفت: ما از اسرائیل میخواهیم که امنیت فعالان حاضر در ناوگان «صمود» را تضمین کند.
وی افزود: ما با اسرائیل در تماس هستیم تا درخواست حفاظت کنسولی برای شهروندانمان در ناوگان صمود به محض ورودشان را داشته باشیم.
این در حالی است که ناوگان جهانی صمود لحظاتی قبل تأیید کرد که برخی از کشتیهای آن توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شدهاند.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه نیز اعلام کرد که قایقهای رژیم صهیونیستی، کشتیهای ناوگان «صمود» را محاصره کردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای خبری، با نزدیک شدن کشتیهای اسرائیلی به ناوگان جهانی الصمود، ارتباط با برخی از این کشتیها از جمله کشتی عمر المختار قطع شده است.
از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی از طریق بلندگو فعالان مستقر در ناوگان صمود را به دستگیری تهدید کردند که یکی از فعالان در واکنش به این تهدید گفت: ما در حال حمل شیر و دارو برای یک ماموریت بشردوستانه هستیم و شما مرتکب جنایت جنگی میشوید.
برخی از منابع خبری نیز اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی اعضای روی دو کشتی آلما و سایروس را بازداشت کردند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود فرمان تغییر مسیر به سمت بندر اشدود را صادر کرده است.
