محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت ناوگان صمود، این اقدام را نقطه عطفی در افشای جنایت جنگی و بازتعریف راهبردهای مقاومت جهانی دانست.
وی با استناد به ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، جلوگیری از رسیدن کمکهای اولیه به غیرنظامیان را مصداق مجازات دستهجمعی و یک جنایت جنگی عنوان کرد و افزود: ناوگان صمود با تکیه بر این پشتوانه حقوقی، مشروعیت اقدامات رژیم صهیونیستی را به چالش کشید و افکار عمومی جهان را نسبت به ابعاد حقوقی این بحران آگاهتر ساخت.
امیر با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و بینالمللی این موضوع، خواستار ورود جدی نهادهایی چون شورای امنیت و دیوان کیفری بینالمللی شد و تصریح کرد: این پیگیری باید بر مسئولیت کامل رژیم صهیونیستی در قبال جان بازداشتشدگان و قربانیان محاصره متمرکز باشد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش دولتها در حمایت از جبهه مقاومت، گفت: این رویداد فرصتی است تا دولتهای منطقهای و بینالمللی حمایت همهجانبه و مؤثرتری از جبهه مقاومت داشته باشند و از راهکارهای صرفاً نمادین فراتر روند.
وی در ادامه از ملتهایی که در اعتراض به این جنایت به پا خاستهاند قدردانی کرد و افزود: در مقابل، سکوت نهادها و دولتهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، باید افشا و نقد شود.
امیر با اشاره به تأثیرات تبلیغاتی و روانی ناوگان صمود، اظهار کرد: این حرکت، اراده مردم جهان را به تصویر کشید و نشان داد که محاصره غزه نه تنها شکسته نشده، بلکه اراده جهانی برای شکستن آن روزافزون است. این رویداد، ضرورت بهکارگیری همه ابزارهای ممکن، از جمله تقویت جبهه مقاومت را بیش از پیش آشکار ساخت.
