جنبش جهاد اسلامی حمله اسرائیل به ناوگان «صمود» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی «صمود» (پایداری) را که به سمت نوار غزه در حرکت بود، محکوم کرد و آن را دزدی دریایی و نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی و بشردوستانه دانست.
در این بیانیه تأکید شد که اشغالگران اسرائیلی مسئولیت کامل امنیت همه شرکتکنندگان، از جمله فعالان، روزنامهنگاران و فعالان بینالمللی را بر عهده دارند و هرگونه آسیبی به آنها جرمی است که با گذشت زمان از بین نمیرود.
جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه تجاوز اسرائیل به ناوگان جهانی صمود و نقض قوانین بینالمللی از سوی این رژیم تنها با حمایت سیاسی و نظامی دولت ترامپ رخ میدهد و سکوت کشورها و دولتهای اروپایی، نوعی همدستی با اسرائیل است و بر خلاف ادعای آنها در دفاع از ارزشهای انسانی است.
این جنبش خواستار تحقیقات فوری و مستقل توسط سازمان ملل و دادگاه کیفری بینالمللی برای محافظت از فعالان حاضر در ناوگان صمود شد.
جهاد اسلامی در ادامه بیانیه خود خواستار موضعگیری صریح اروپا برای توقف همکاری با رژیم صهیونیستی و تلاش برای پاسخگو کردن بنیامین نتانیاهو به خاطر جنایات جنگی شد.
این جنبش همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا از تلاشهای فعالان آزادیخواه حمایت کرده و برای پایان دادن به محاصره ناعادلانه غزه تلاش کنند.
جهاد اسلامی از کشورهای جهان خواست که گذرگاهها را به طور کامل باز و حفاظت از شرکتکنندگان در ناوگان صمود را تضمین کنند و مانع تکرار چنین جنایاتی شوند.
ناوگان جهانی صمود لحظاتی قبل تأیید کرد که برخی از کشتیهای آن توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شدهاند.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه نیز اعلام کرد که قایقهای رژیم صهیونیستی، کشتیهای ناوگان «صمود» را محاصره کردند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای خبری، با نزدیک شدن کشتیهای اسرائیلی به ناوگان جهانی الصمود، ارتباط با برخی از این کشتیها از جمله کشتی عمر المختار قطع شده است.
از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی از طریق بلندگو فعالان مستقر در ناوگان صمود را به دستگیری تهدید کردند که یکی از فعالان در واکنش به این تهدید گفت: ما در حال حمل شیر و دارو برای یک ماموریت بشردوستانه هستیم و شما مرتکب جنایت جنگی میشوید.
برخی از منابع خبری نیز اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی اعضای روی دو کشتی آلما و سایروس را بازداشت کردند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود فرمان تغییر مسیر به سمت بندر اشدود را صادر کرده است.
نظر شما