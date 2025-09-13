آمادگی برای پیگیری انتقال پیکر امید جهان به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در بیمارستان پاستور شهر بم با ابراز تأسف فراوان از درگذشت ناگهانی خواننده موسیقی کشور امید جهان در حین اجرای کنسرت در شهر بم گفت: این ضایعه دردناک را به مردم شریف استان کرمان و خانواده داغدار وی تسلیت گفت.

وی با تأکید بر تأثر عمیق از این حادثه، آمادگی کامل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان را برای پیگیری امور مربوط به آن مرحوم اعلام کرد.

مدیرکل ارشاد اسلامی کرمان در ادامه افزود: انشاالله همه امورات مربوط انتقال و تشییع این خواننده محبوب را انجام خواهیم داد.

اسحاقی، افزود: جزئیات مربوط به این برنامه‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان متعهد است که در کنار خانواده آن مرحوم باشد.