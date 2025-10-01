حضور تیم سیار انتقال خون کرمانشاه در جوانرود برای اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان جوانرود همواره در عرصه کارهای خیر و کمک‌های انسانی پیشگام بوده‌اند و در همین راستا تیم سیار انتقال خون کرمانشاه به منظور تسهیل حضور اهداکنندگان در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه روز سه‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود برگزار می‌شود و تمامی همشهریان می‌توانند با حضور در این مکان در عمل خداپسندانه اهدای خون شرکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه «اهدای خون، نجات‌بخش زندگی بیماران است» گفت: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز دائمی و همیشگی است و مشارکت مردم در این زمینه می‌تواند جان بسیاری از بیماران به‌ویژه مادران باردار، کودکان مبتلا به تالاسمی و بیماران حادثه‌دیده را نجات دهد.

میرزاده ضمن قدردانی از مردم نوعدوست شهرستان جوانرود که همواره در فراخوان‌های انتقال خون حضوری پرشور داشته‌اند، خاطرنشان کرد: اداره‌کل انتقال خون کرمانشاه تلاش دارد با استقرار تیم‌های سیار در شهرستان‌ها، دسترسی مردم به مراکز اهدای خون را آسان‌تر کند و فرهنگ این اقدام انسانی را بیش از پیش ترویج دهد.

وی در پایان از مردم خواست با حضور گسترده در این برنامه، بار دیگر صحنه‌ای ماندگار از همدلی و ایثار رقم بزنند و پایه‌گذار سنتی نیکو در جامعه باشند.