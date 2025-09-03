استقرار تیم سیار انتقال خون در جوانرود

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اهدای خون و نقش آن در نجات جان بیماران گفت: روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴، تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد و همشهریان می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) برای اهدای خون حضور یابند.



وی با تأکید بر اینکه اهدای خون اقدامی خداپسندانه و ارزشمند است؛ افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی محدود به زمان خاصی نیست و بیماران نیازمند، مادران باردار، کودکان مبتلا به تالاسمی و مصدومان حوادث مختلف همواره به ذخایر خونی نیاز دارند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه انتقال خون در کنار فعالیت‌های ثابت خود، تیم‌های سیار را نیز به مناطق مختلف استان اعزام می‌کند؛ ادامه داد: این اعزام‌ها با هدف دسترسی بیشتر مردم به خدمات انتقال خون و ایجاد فرصت برای مشارکت همه شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه صورت می‌گیرد.



میرزاده خاطرنشان کرد: مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان جوانرود همواره در برنامه‌های اهدای خون حضور پررنگ داشته‌اند و امیدواریم در این نوبت نیز با استقبال گسترده خود یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند.



وی در پایان با دعوت دوباره از مردم جوانرود برای همراهی با این پویش گفت: حضور در برنامه اهدای خون علاوه بر تقویت حس همدلی و کمک به دیگران، تضمین‌کننده سلامت فردی و اجتماعی نیز هست و از همگان انتظار می‌رود در این فرصت محدود زمانی با تیم سیار انتقال خون همکاری کنند.