مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه سیار خونگیری در شهرستان روانسر خبر داد و اظهار داشت: در راستای تأمین پایدار ذخایر خونی استان و فراهم کردن امکان مشارکت همه هماستانیها در این کار خداپسندانه، تیم سیار انتقال خون روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان روانسر مستقر خواهد شد.
وی افزود: این تیم از ساعتهای ابتدایی روز سهشنبه در ساختمان جمعیت هلالاحمر شهرستان روانسر آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است و از تمامی شهروندان نوعدوست و شریف این شهرستان دعوت میشود با حضور خود، یاریگر بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی باشند.
میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی، گفت: اهدای خون، نه تنها نجات جان انسانها را ممکن میسازد بلکه نماد همدلی، آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی است. هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه بیمار را نجات دهد و این همان معنای واقعی شعار چون نجات انسان شعور ماست است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با قدردانی از همراهی مردم خیر و ایثارگر استان، یادآور شد: «برای اهدای خون، همراه داشتن کارت ملی الزامی است و داوطلبان میتوانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، ضمن طی مراحل ارزیابی سلامت، اقدام به اهدای خون کنند.
وی در پایان ضمن اشاره به نقش حیاتی اهدای خون در مواقع بحرانی و شرایط خاص بیماران، خاطرنشان کرد: انتقال خون استان کرمانشاه با اجرای مستمر برنامههای سیار در شهرستانها تلاش دارد عدالت در دسترسی به خدمات اهدای خون را برقرار کرده و هیچ بیماری در استان به دلیل کمبود خون در انتظار نماند.
نظر شما