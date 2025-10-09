مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین پایدار ذخایر خونی استان و پاسخگویی به نیاز بیماران، تیم سیار اهدای خون این ادارهکل روز هفدهم مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان جوانرود مستقر میشود.
وی افزود: بر همین اساس، تیم سیار انتقال خون کرمانشاه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.
میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در اهدای خون، گفت: خون سالم و بهموقع میتواند جان بسیاری از بیماران را نجات دهد و این مشارکت، جلوهای روشن از مسئولیت اجتماعی مردم در قبال یکدیگر است.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ضمن قدردانی از مردم نوعدوست شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان، جوانان و اقشار مختلف دعوت میشود تا با حضور در این پویش، پایهگذار سنتهای نیک و نجاتبخش باشند.
وی تصریح کرد: سازمان انتقال خون ضمن رعایت کامل اصول بهداشتی و ایمنی، فرایند اهدای خون را در فضایی مطمئن انجام میدهد و از همه داوطلبان درخواست میشود در زمان یادشده به محل تعیینشده مراجعه کنند.
روابط عمومی اداره کل انتقال خون کرمانشاه نیز با انتشار اطلاعیهای از همه علاقهمندان به اهدای خون خواسته است تا با حضور در این برنامه، یاریگر بیماران نیازمند به خون باشند.
