استقرار تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه در شهرستان جوانرود

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر استقرار تیم خونگیری سیار این اداره کل در شهرستان جوانرود، اظهار داشت: فردا، پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴، تیم خونگیری انتقال خون استان کرمانشاه در جوانرود مستقر خواهد شد و پذیرای همشهریان عزیز برای اهدای خون خواهد بود.

وی افزود: زمان استقرار این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است و محل خونگیری نیز در بیمارستان حضرت رسول (ص) جوانرود در نظر گرفته شده است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این امر خداپسندانه گفت: اهدای خون، عملی ارزشمند و نجات‌بخش است که می‌تواند جان بیماران بسیاری را از خطر مرگ نجات دهد. به همین دلیل از همه مردم شریف و نوعدوست شهرستان جوانرود دعوت می‌شود تا با حضور در این پایگاه موقت خونگیری، در این حرکت خیرخواهانه و حیاتی سهیم باشند.

میرزاده همچنین یادآور شد: ذخایر خونی باید همواره در سطحی ایمن و کافی تأمین شود و این امر بدون همکاری و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، حضور هموطنان عزیز در چنین برنامه‌هایی نقشی حیاتی در تأمین خون سالم و کافی برای بیماران سراسر استان دارد.

وی در پایان تأکید کرد: انتقال خون کرمانشاه قدردان همراهی و نوعدوستی مردم جوانرود است و امید دارد با مشارکت حداکثری، این طرح به بهترین شکل اجرا شود.