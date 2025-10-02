به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح پنجشنبه در ادامه سفر خود به قم، با آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید دیدار کرد.

در این دیدار، قالیباف گزارشی از عملکرد مجلس و آخرین وضعیت کشور ارائه داد و به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف پرداخت.

آیت‌الله سبحانی نیز در سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، بر لزوم توجه ویژه مسئولان به مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد.

این دیدار بخشی از برنامه‌های سفر قالیباف به قم بود که در جریان آن، دیدار با علما و مراجع تقلید و همچنین ارائه گزارش از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد.

محمدباقر قالیباف سحرگاه امروز نیز با حضور در حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، بارگاه منور و مضجع شریف بانوی کرامت را زیارت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بر سر مزار مراجع تقلید و علمای فقید حاضر شد و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

قالیباف روز گذشته در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، مراسم رونمایی از جدیدترین آثار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نیز مراسم ترحیم همسر آیت‌الله سیستانی حضور یافت.

دیدار با مراجع عظام تقلید و سخنرانی در نخستین سالگرد شهادت دبیران حزب الله لبنان سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین از جمله برنامه‌های امروز رئیس مجلس است.