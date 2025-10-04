باربد جباری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی سطح فنی لیگ برتر تکواندو در فصل جاری پرداخت و گفت: سطح فنی رقابت های لیگ برتر هر دوره نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری دارد و این هم به دلیل حضور جوانانی است که از رده های سنی پائین تر می آیند و شانس رقابت با بهترین های ایران را پیدا می کنند. این یعنی شکوفایی تکواندو که ترسیم کننده یک آینده روشن برای تکواندو ایران است.

وی در ادامه درباره شرایط وزنی خود گفت: بعد از حضور در رقابت های گرنداسلم چین دوباره به وزن ۵۸ کیلو برگشته و در لیگ هم عملکرد خوبی داشته و توانستم اول شوم. البته همه‌چیز به نظر کادر فنی بستگی دارد؛ اگر تصمیم بگیرند در وزن دیگری مسابقه بدهم، مطیع هستم. به هر حال کم کردن وزن کار سختی است چون وزن طبیعی من حدود ۶۲-۶۳ کیلوگرم است.

جباری ادامه داد: به نظر خودم در وزن ۵۸ کیلو به دلیل اینکه وزن کمتری را برای حضور در مسابقات کاهش می دهم، برای من بهتر است. در مسابقات گرنداسلم و رقابت‌های بزرگ دیگر نیز این موضوع را ثابت کردم، با این وجود تصمیم نهایی را کادر فنی می‌گیرد و من به انتخاب آن‌ها احترام می‌گذارم.

این ملی‌پوش تکواندو در پایان گفت: برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان انگیزه زیادی داشتم، خیلی هم تلاش کردم، ولی گاهی اوقات هر چه تلاش می کنید، به هدف نمی رسید، این باعث نا امیدی من نخواهد شد، اهداف بزرگی دارم و باید توانایی خود را دوباره به کادر فنی ثابت کنم. ان‌شاءالله به هدفم که حضور در المپیک است برسم.

وی در پایان گفت: رقابت های هفته نخست لیگ برتر با آمادگی مناسب ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان همراه بود. برای همه دوستان خودم در تیم ملی آرزوی موفقیت دارم و ان شاالله همانند بازیهای المپیک، در مسابقات جهانی چین هم نتایج درخشانی کسب کنند.