پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رقابت های رده های پایه به عنوان یک اتفاق مثبت یاد کرد و گفت: مسابقاتی که به میزبانی خوب تبریزی ها برگزار شد به لحاظ کمی و کیفی شرایط بسیار خوبی داشت. تکواندو ایران در این رده سنی پتانسیل بالایی دارد و با ابتکار برگزاری چنین رویدادی می توان آینده تیم ملی را بیمه کرد.

وی در مورد تیم تهران گفت: ما در چند وزن نفرات اصلی را به دلایل مختلف از جمله آسیب دیدگی در اختیار نداشتیم، در واقع با تیمی تقریبا ناقص به تبریز آمدیم و خدا را شکر در رقابتی نزدیک با تیم های مدعی موفق به کسب عنوان قهرمانی شدیم. حمایت های خوب و مستمر مسئولین هیئت استان از رده های سنی پایه باعث شده تا تکواندو تهران در همه رده ها عنوان قهرمانی کشور را کسب کند.

بهترین مربی رقابت های جام سفیر ادامه داد: سال ها بود بین رده سنی نوجوانان و بزرگسالان خلا بزرگی مشهود بود. فدراسیون جهانی با تصمیم به برگزای مسابقات در رده زیر ۲۱ سال این جای خالی را پر کرد. در واقع ابتکار حضور تکواندوکاران این رده سنی در مسابقات می تواند مسیر پیشرفت تیم ها را هموار کند و این برای تکواندو ایران یک شانس بزرگ محسوب می شود.

خانلرخانی با اشاره به برگزاری مسابقات جام دوستی ایران و کره گفت: اختصاص این مسابقات به رده سنی زیر ۲۱ سال و قرار دادن عنوان انتخابی تیم ملی ابتکار ویژه ای بود که باعث شد انگیزه جوانان با آتیه برای حضور در تبریز بالا برود و واقعا رقابت های با کیفیتی را شاهد بودیم و به نوعی پتانسیل بالا تکواندو ایران در این رده سنی به نمایش گذاشته شود.

فنی‌ترین مربی مسابقات جام دوستی در پایان گفت: مسابقات تبریز را باید نمایشی از توان فنی پشتوانه های تکواندو ایران برشمرد. تکواندوکارانی که با مسابقات جهانی در این رده سنی برای نخستین بار، انگیزه مضاعفی پیدا کرده و می توانند آینده تیم ملی را در اوزان مختلف بیمه کنند.

وی در پایان گفت: در تیم اعزامی به مسابقات جهانی چین تکواندوکاران حضور دارند که به لحاظ شرایط سنی می توانند در این رده سنی مبارزه کنند. این همان نگاه آینده نگری در کادر فنی تیم ملی و در راس آن رئیس فدراسیون است که اهالی این رشته را به آینده تیم ملی برای تداوم موفقیت های درخشان تکواندو ایران امیدوار کرده است.