قهرمانی دختران تکواندوکار پایتخت در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره تحت عنوان جام دوستی ایران و کره جنوبی از مسابقات پنجشنبه ۱۰ مهرماه با حضور ۶۳۰ تکواندوکار از استان های مختلف به میزبانی استان آذربایجان شرقی در سالن پورشریفی شهر تبریز برگزار با و با قهرمانی تهران به پایان رسید.

دختران تهرانی با کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز عنوان قهرمانی را کسب کردند. تکواندوکاران البرز با کسب یک طلا، یک نقره و چهار برنز در جایگاه دوم قرار گرفتند و قزوین با یک طلا در جایگاه سومی ایستاد. مازندران نیز با کسب یک نقره و دو برنز چهارم شد.

این رقابت ها تحت عنوان مرحله نخست رقابت های انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال برای حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان برگزار شد و پس از اعلام برنامه این مسابقات از سوی فدراسیون جهانی، نفرات برتر به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت خواهند شد.

در پایان این رقابت ها مبینا بخشی نژاد از قزوین به عنوان فنی ترین تکواندوکار، عاطفه کشاورز از تهران به عنوان بهترین مربی، یلدا محمدپور از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین داور، زهرا شهریاری از تهران به عنوان بهترین سرپرست، زهرا احمدی از آذربایجان شرقی به عنوان بازیکن اخلاق انتخاب و معرفی شدند.

اسامی نفرات برتر اوزان مختلف به شرح ذیل است:

وزن ۴۶- کیلوگرم: ۱- غزال هوشمند (تهران و توابع) ۲-هستی ولی نژاد (البرز) ۳- ترنم احمدی نژاد (مازندران) - فاطمه سروریان (البرز)

وزن ۴۹- کیلوگرم: ۱-پریناز خورشیدی (البرز) ۲- زهرا احمدی (آذربایجان شرقی) ۳-مقام سوم: آیلار ابراهیمی (البرز) - نفیسه ظهوری (قم)

وزن ۵۳- کیلوگرم: ۱- نیکی یوسفی (تهران و توابع) ۲- نگار صبری (سمنان) ۳- مثام سوم: آیناز چنگیزی (تهران و توابع) - نازنین زهرا عبدی (تهران و توابع)

وزن ۵۷- کیلوگرم: ۱- مبینا بخشی نژاد (قزوین) ۲- آناهیتا رمضانی (تهران) ۳- مقام سوم: باران فتحی (قم) - محدثه حقوقی (البرز)

وزن ۶۲- کیلوگرم: ۱- اسما صداقت (تهران) ۲- پونه جعفر صالحی(مازندران) ۳- یاس کریمی (تهران) - زهرا محمدی نیا (مازندران)

وزن ۶۷- کیلوگرم: ۱- ساغر مرادی (تهران) ۲- نیلوفر تنکابنی (مازندران) ۳- آتنا زینالی (تهران) - شیدا محمدی (تهران)

وزن ۷۳- کیلوگرم: ۱- الهام حقیقی (تهران) ۲- مائده رنگرززاده (خراسان رضوی ) ۳- فاطمه معینی (تهران) - حنانه دادخواه (البرز)

وزن ۷۳+ کیلوگرم: ۱- سارا صوفی (تهران) ۲- نیوشا شادلو (تهران) ۳- فاطمه احمدی (تهران) - زهرا رفیعی(آذربایجان شرقی)