ابوالفضل زندی در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت خود برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اشاره کرد و گفت: وزن ۵۸- کیلوگرم با حضور ۹۳ تکواندوکار شلوغ‌ترین وزن رقابت‌های قهرمانی جهان است که کار را برای رسیدن به دیدار نهایی سخت و دشوار می‌کند. به خصوص آنکه همه عنوان داران جهانی و المپیک حضور دارند و تقریباً غایبی نداریم.

وی با اشاره به اینکه من چالش را دوست دارم، اظهار داشت: هرچقدر سطح مسابقه بالاتر و رقابت سنگین‌تر باشد، انگیزه‌ام هم بیشتر می‌شود. هدفم فقط حضور نیست، به چین می‌روم تا برای کشورمان افتخارآفرین بوده و مدال جهانی کسب کنم.

ملی پوش تکواندو ایران در مورد شناخت خود از حریفان گفت: اکثر رقبای این وزن برای من شناخته‌شده هستند. بیشترشان سابقه مدال جهانی یا المپیک دارند و در میادین بزرگ تجربه بالایی دارند، اما من هم در مسابقات گذشته نشان داده‌ام که توانایی غلبه بر قهرمانان بزرگ را دارم. در چند رقابت بین‌المللی موفق شدم تکواندوکاران مدال‌آور جهانی و حتی قهرمان المپیک را شکست دهم و همین تجربه به من اعتمادبه‌نفس زیادی داده است.

او در توضیح شرایط جدول و مسیر احتمالی خود در رقابت‌ها افزود: طبق لیست منتشر شده و قوانین قرعه کشی مسابقات احتمالاً دور دوم یا سوم با قهرمان ایتالیایی المپیک ۲۰۲۰ روبه‌رو می‌شوم. البته برای من فرقی نمی‌کند با چه کسی مبارزه کنم، چون به هر حال باید برای رسیدن به مدال از سد بهترین‌ها عبور کرد. مهم‌ترین موضوع حفظ تمرکز و آرامش ذهنی است. با ذهنی مثبت و روحیه‌ای بالا وارد مسابقات می‌شوم و می‌دانم اگر خود واقعی‌ام باشم، می‌توانم نتایج بزرگی بگیرم.

زندی با اشاره به میزان آمادگی خود گفت: خدا را شکر در بهترین شرایط بدنی و ذهنی قرار دارم. تمرینات سنگین و منظمی را پشت سر گذاشته‌ایم و هر روز روی نقاط ضعف و قوت کار کرده‌ایم. در کنار کادر فنی و هم‌تیمی‌ها، تمام مسابقات و حریفان را به‌صورت دقیق آنالیز کرده‌ایم. شخصاً نیز مبارزات رقبا را بارها دیده‌ام و سعی کرده‌ام سبک آن‌ها را بشناسم تا در روز مسابقه غافلگیر نشوم.

وی ادامه داد: مسابقات جهانی همیشه غیرقابل‌پیش‌بینی است. در هر دوره ممکن است تکواندوکاری از کشوری کمتر شناخته‌شده ظاهر شود و همه را شگفت‌زده کند. به همین دلیل هیچ حریفی را دست‌کم نمی‌گیریم؛ نه قهرمان جهان و المپیک را، نه حریفان جوان‌تر و تازه‌وارد را. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که با تمرکز کامل و بدون اشتباه روی «شیهاپ‌چانگ» برویم.

ملی‌پوش وزن ۵۸ کیلوگرم در پایان گفت: من با تمام وجودم برای موفقیت کشورم می‌جنگم. هدفم این است که پرچم ایران را در ووشی بالا ببرم. تیم ما از نظر فنی و روحی در شرایط بسیار خوبی است و مطمئنم اگر همان‌طور که تمرین کرده‌ایم در مسابقات حاضر شویم، می‌توانیم بهترین نتایج ممکن را رقم بزنیم. امیدوارم دعای خیر مردم ایران پشت ما باشد.