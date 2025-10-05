مهاجمان استقلال؛ چیزی در حد صفر!

به گزارش خبرنگار مهر، در شروع فصل جدید فوتبال ایران، تیم فوتبال استقلال تاکنون در مجموع 8 بازی رسمی انجام داده که شامل یک دیدار در سوپرجام، پنج بازی در لیگ برتر و دو بازی در لیگ قهرمانان آسیا میشود. اما آمار و عملکرد مهاجمان این تیم تا اینجای کار، نشان از یک بحران جدی در خط حمله دارد.
محمدرضا آزادی، سعید سحرخیزان و داکنز نازون مهاجمان استقلال، تاکنون در هیچ یک از این دیدارها موفق به گلزنی نشدهاند. تنها نکته قابل توجه در عملکرد آنها، یک پاس گل توسط سحرخیزان در دیدار مقابل تراکتور در لیگ برتر و یک پاس گل از سوی نازون در بازی مقابل ذوبآهن بوده است.
این آمار، ضعف آشکار مهاجمان استقلال را در بخش هجومی نشان میدهد؛ جایی که انتظار میرود بازیکنان تهاجمی، نقش اصلی در باز کردن دروازه حریف و کسب امتیاز برای تیم ایفا کنند. اما در این فصل، نه تنها گلزنی وجود نداشته، بلکه کیفیت عملکرد این بازیکنان نیز رضایتبخش نبوده و نگرانی هواداران را افزایش داده است.
با توجه به اینکه تیم استقلال در حال حاضر در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نیاز مبرم به گلزنی دارد، ادامه این روند میتواند آینده تیم را در هر دو رقابت تحت تاثیر قرار دهد. هواداران معتقدند بخش هجومی استقلال نیازمند بازنگری جدی است تا این بحران هرچه سریعتر رفع شود. مدیران باشگاه استقلال برای هر کدام از این نفرات هزینه های زیادی را متحمل شده اند اما آنها هنوز نتوانسته اند انتظارات را برآورده سازند.
