به گزارش خبرنگار مهر، پژمان ماندگاری مدیر رسانه باشگاه استقلال در خصوص اخراج ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان گفت: نه اینطور نیست! با آقای تاجرنیا صحبت کردیم و قرار شد فردا جلسه ای با آقای ساپینتو داشته باشیم.

وی درباره عدم پاسخگویی ساپینتو در نشست خبری پس از شکست استقلال مقابل المحرق بحرین افزود: الزامی از سوی باشگاه برای صحبت کردن یا نکردن او نبود. فردا جلسه برگزار می شود و روابط عمومی نتیجه را اعلام می کند.

ماندگاری درباره اینکه رفتار او نشانه هایی از خداحافظی بود، یادآور شد: نه! فعلا بحثی در این خصوص نیست. من هم از هواداران هم عذرخواهی می کنم. شرایط روحی ساپینتو خوب نبوده و نمی توانست پاسخگو باشد.

او درباره شایعه بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال خاطرنشان کرد:بحث فرهاد مجیدی را من نمی توانم بگویم بلکه هیئت مدیره در این باره اظهارنظر می کند.