  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

باشگاه استقلال: سرنوشت ساپینتو در جلسه با تاجرنیا مشخص می‌شود

باشگاه استقلال: سرنوشت ساپینتو در جلسه با تاجرنیا مشخص می‌شود

مدیر رسانه ای باشگاه استقلال خبر از برگزاری جلسه بین تاجرنیا با سرمربی پرتغالی برای تعیین تکلیف نیمکت این تیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان ماندگاری مدیر رسانه باشگاه استقلال در خصوص اخراج ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی پوشان گفت: نه اینطور نیست! با آقای تاجرنیا صحبت کردیم و قرار شد فردا جلسه ای با آقای ساپینتو داشته باشیم.

وی درباره عدم پاسخگویی ساپینتو در نشست خبری پس از شکست استقلال مقابل المحرق بحرین افزود: الزامی از سوی باشگاه برای صحبت کردن یا نکردن او نبود. فردا جلسه برگزار می شود و روابط عمومی نتیجه را اعلام می کند.

ماندگاری درباره اینکه رفتار او نشانه هایی از خداحافظی بود، یادآور شد: نه! فعلا بحثی در این خصوص نیست. من هم از هواداران هم عذرخواهی می کنم. شرایط روحی ساپینتو خوب نبوده و نمی توانست پاسخگو باشد.

او درباره شایعه بازگشت فرهاد مجیدی به استقلال خاطرنشان کرد:بحث فرهاد مجیدی را من نمی توانم بگویم بلکه هیئت مدیره در این باره اظهارنظر می کند.

کد خبر 6608807
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها