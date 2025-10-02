شانس یک درصدی استقلال برای صدرنشینی؛ سپاهان امیدوار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ برابر المحرق بحرین قرار گرفت که این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده بحرین خاتمه یافت. این شکست، نخستین باخت خانگی آبی‌پوشان در فصل جدید رقابت‌های آسیایی بود.

استقلال پیش‌تر در هفته نخست برابر الوصل امارات متحمل شکست سنگین ۷ بر یک شده بود و حالا با ثبت تفاضل گل منفی ۷ در قعر جدول گروه خود ایستاده است؛ شرایطی که وضعیت نماینده ایران را در این رقابت‌ها بسیار دشوار کرده است.

در همین حال، سایت «footyranking» با بررسی شانس تیم‌ها برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام کرده است که استقلال تنها یک درصد شانس صدرنشینی و هفت درصد شانس کسب رتبه دوم گروه خود را دارد؛ آماری که بیانگر امید بسیار اندک آبی‌ها برای ادامه مسیر در آسیاست.

در سوی دیگر، سپاهان دیگر نماینده ایران در این مسابقات شرایط به مراتب بهتری دارد. سپاهانی‌ها در گروه C با تیم‌های الحسین اردن و آخال ترکمنستان همگروه هستند و طبق محاسبات همین سایت، شاگردان محرم نویدکیا ۱۸ درصد شانس صدرنشینی و ۷۰ درصد شانس قرار گرفتن در جایگاه دوم را دارند.

گفتنی است در این گروه تیم موهان باگان هند به دلیل خودداری از سفر به ایران و رویارویی با سپاهان، با حکم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد.