بازتاب شکست استقلال در رسانه پرتغالی؛ ناندینیو برنده جدال با ساپینتو

یک رسانه پرتغالی در خبری به دیدار تیم های فوتبال المحرق بحرین و استقلال ایران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «maisfutebol»، تیم المحرق بحرین موفق شد در تهران با نتیجه یک بر صفر استقلال ایران را شکست دهد. در دیگر بازی گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲، تیم الوصل امارات به هدایت لوئیز کاسترو هم در اردن برابر الوحدات با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد.

در تقابل دو مربی پرتغالی، ناندینیو سرمربی المحرق توانست با یک گل بر تیم ریکاردو ساپینتو غلبه کند و دومین برد پیاپی خود در گروه A مرحله ابتدایی این رقابت‌ها را جشن بگیرد؛ مسابقاتی که دومین تورنمنت مهم باشگاهی در قاره آسیا محسوب می‌شود.

المحرق با این برد صدر جدول گروه را با الوصل امارات شریک شد. الوصل که با بازیکنانی چون پدرو و سرجینیو در ترکیب اصلی به میدان رفت، به لطف گل‌های فابیو لیما در دقیقه ۳۸ و سالدانا در دقیقه ۶۳ پیروز شد. در وقت‌های اضافه، آجایی یکی از گل‌های خورده را برای الوحدات جبران کرد.

