۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

هائیتی با درخشش مهاجم استقلال یک گام به جام جهانی نزدیک شد

تیم ملی فوتبال هائیتی با درخشش داکنز نازون یک گام دیگر به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هائیتی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۱۸ مهر به مصاف تیم ملی نیکاراگوئه رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود هائیتی خاتمه یافت. داکنز نازون مهاجم استقلال که در تیم ملی هائیتی بازی می کند موفق شد در دقیقه ۱۱ گل اول بازی را به نام خود به ثبت برساند.

تیم ملی هائیتی در چهار دیدار خود در این رقابت ها موفق به کسب سه پیروزی شده است و در گروه C جدول مقدماتی جام جهانی آمریکای شمالی و مرکزی پایین تر از تیم کوراسائو با ۹ امتیاز در مکان دوم قرار دارد و یکی از اصلی ترین شانس های صعود به جام جهانی محسوب می شود.

داکنز نازون مهاجم استقلال که هنوز موفق به گلزنی برای آبی ها نشده است در ۷ دیدار اخیر تیم ملی کشورش موفق شده ۶ بار گلزنی کند و یکی از مُهره های اصلی هائیتی محسوب می شود.

