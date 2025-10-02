به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۹ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده بحرین خاتمه یافت تا ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال در لبه پرتگاه قرار گیرد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در رابطه با این بازی نوشت: تیم فوتبال المحرق بحرین با پیروزی مقابل استقلال ایران، دومین برد پیاپی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ را جشن گرفت.

این برد باعث شد نماینده بحرین هم‌امتیاز با الوصل امارات در صدر جدول بایستد، در حالی که استقلال با دومین شکست متوالی شرایط دشوارتری پیدا کرد.

المحرق نخستین موقعیت جدی بازی را در دقیقه ۱۵ ایجاد کرد؛ جونیور پیائوئنسه یک ضربه آزاد محکم نواخت که با اختلاف کمی از کنار تیر دروازه گذشت. دقایقی بعد، الیوت سیموئس با نفوذ به محوطه جریمه استقلال شوتی زد اما ضربه‌اش ضعیف بود و به راحتی توسط حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال مهار شد.

استقلال در دقیقه ۲۰ واکنش نشان داد و ابوالفضل جلالی با شوتی از پشت محوطه تلاش کرد دروازه حریف را باز کند اما توپ بالای دروازه رفت. در آن سوی میدان، سوفیان محروق نیز شوت فنی خود را از راه دور زد که با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

بازی در نیمه نخست پرموقعیت دنبال شد؛ شوت آرتور رزنده در دقیقه ۳۰ از فاصله دور به بالای دروازه رفت و سپس ضربه لازار جورجویچ در داخل محوطه شلوغ استقلال توسط مدافعان بلوکه شد. در دقیقه ۴۲ رزنده بار دیگر خطرساز شد و با نفوذ به محوطه از سمت چپ ضربه زمینی زد که این بار فرعباسی با واکنشی سریع توپ را مهار کرد.

استقلال نیمه دوم را هجومی‌تر آغاز کرد. در دقیقه ۴۸ منیر الحدادی در موقعیتی خوب داخل محوطه توپ را از دست داد و دقایقی بعد داکنز نازون با ضربه سر دروازه‌بان المحرق (ابراهیم لطف‌الله) را به واکنش واداشت.

با این حال، این المحرق بود که در دقیقه ۶۰ به گل رسید. پیائوئنسه با پاس عمقی سیموئز را در سمت چپ صاحب توپ کرد و این بازیکن برزیلی با ضربه‌ای دقیق توپ را از فرعباسی عبور داد و دروازه استقلال را باز کرد.

هشت دقیقه بعد، سیموئز بار دیگر نفوذ خیره‌کننده‌ای داشت و از میان چهار مدافع استقلال گذشت اما ضربه پایانی‌اش قدرت کافی نداشت و توسط فرعباسی مهار شد.