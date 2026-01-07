نسبت فقه و نظریات هنر در آیینه افکار و اندیشه فقها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «تأثیر نظریات هنر بر فقه هنر» به همت گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

این نشست دویست و هفتاد و یکمین نشست علمی پژوهشگاه است که در آن حجت‌الاسلام سید محمد محسن میر مرشدی عضو هیئت علمی و دبیر کارگروه فلسفه هنر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام سید حمید میرخندان عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد به دبیری حجت الاسلام محمدکاظم حقانی‌فضل مدیر دانشنامه فقه معاصر به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

این نشست روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ الی ۱۷ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود. علاقه مندان می‌توانند این نشست را به صورت غیر حضوری و از طریق لینک (http://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join) دنبال کنند.