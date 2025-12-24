فقه سیاسی چه خوانشی از حکمرانی مطلوب دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و شصت و دومین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «خوانش حکمرانی مطلوب از منظر فقه سیاسی» از سوی گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام محسن مهاجرنیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ارائه دهنده، سید صادق حقیقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به عنوان ناقد، به دبیری حجت الاسلام علی شریفی دبیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می‌شود. علاقه مندان می‌توانند این نشست را به صورت غیر حضوری و از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join پیگری کنند.