  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۹

فقه سیاسی چه خوانشی از حکمرانی مطلوب دارد؟

فقه سیاسی چه خوانشی از حکمرانی مطلوب دارد؟

نشست «خوانش حکمرانی مطلوب از منظر فقه سیاسی» به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و شصت و دومین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «خوانش حکمرانی مطلوب از منظر فقه سیاسی» از سوی گروه فقه سیاست و روابط بین الملل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست علمی حجت الاسلام محسن مهاجرنیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به عنوان ارائه دهنده، سید صادق حقیقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به عنوان ناقد، به دبیری حجت الاسلام علی شریفی دبیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۸ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می‌شود. علاقه مندان می‌توانند این نشست را به صورت غیر حضوری و از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join پیگری کنند.

کد خبر 6700177
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها