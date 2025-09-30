  1. دین و اندیشه
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

دیدگاه فقه شیعه درباره مخاطب قرار دادن کودکان در تبلیغات تجاری

دیدگاه فقه شیعه درباره مخاطب قرار دادن کودکان در تبلیغات تجاری

نشستی با موضوع «امکان‌سنجی فقهی مخاطب واقع شدن صغار در تبلیغات تجاری» در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم با همکاری گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر نشست «امکان‌سنجی فقهی مخاطب واقع شدن صغار در تبلیغات تجاری» را برگزار می کند.

در این نشست سعید مسعودی پور استاد گروه مدیریت دانشگاه قم به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام سید حمید میرخندان عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و حجت الاسلام مهدی سجادی امین عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه زن و خانواده به عنوان ناقد به دبیری حجت‌الاسلام مهدی داودآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه نهم مهرماه از ساعت ۱۷ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر واقع در دورشهر، کوچه ۳۰ پلاک ۵۳ برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند مباحث این نشست را به صورت زنده و از طریق لینک https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join مشاهده نمایند.

سیده فاطمه سادات کیایی

