به گزارش خبرنگار مهر، «حق تعیین سرنوشت در قرآن» موضوع کرسی _ علمی ترویجی است که به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) برگزار می‌شود.

مجتمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی _ اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری پژوهشکده‌های علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاری این نشست با یکدیگر همکاری دارند.

حجت الاسلام مصطفی دانش پژوه استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مصطفی فضایلی استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم و حجت الاسلام محمد شجاعیان دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام علی شریفی دبیر پژوهشکده فقه سیاست و حکومت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این برنامه امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

‌