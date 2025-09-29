مذاکره با آمریکا خیانت است؛مکانیسم ماشه دشمن شکست خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تلخترین واقعیت در زندگی بشر، مرگ است، اما وقتی انسان زیر بیرق اسلام، قرآن، ولایت و رهبران الهی زندگی کند، همین مرگ تلخ، به شیرینترین هدیه و حیاتی ویژه تبدیل میشود. همانگونه که خداوند میفرماید: «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»."
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: خداوند در قرآن میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»، خداوند هم جان و هم مال انسان مجاهد را میخرد و در ازای آن بهشت را به او میبخشد، این بهترین راه و انتخاب برای انسان است.
وی در ادامه با اشاره به برکت انقلاب اسلامی افزود: این راه را اولیای الهی و اسلام ناب محمدی فرا روی انسان قرار داد که به برکت انقلاب اسلامی در اختیار ما گذاشته شدزیرا ما از زیر یوغ طاغوت خارج شدیم و زیر سایه بیت ولایت آمدیم و امروز شاهد عزت و سرافرازی دنیوی و اخروی خود هستیم تا جایی که همه دشمنان نیز به این عزت، عظمت و افتخار ملت قهرمان ایران اعتراف دارند.
نماینده ولیفقیه در استان با مرور توطئههای دشمنان علیه نظام تصریح کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، هدف دشمن تجزیه کشور و ساقط کردن نظام بود که شکست خورد، قبل از آن در کودتا و پس از آن در حمله منافقین و عملیات مرصاد نیز همین هدف را دنبال میکرد که در همه این موارد شکست خورد.
وی بیان کرد: ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز با اعمال تحریمهای شدید قصد داشت نظام جمهوری اسلامی را به زانو درآورد که او هم ناکام ماند؛ در جنگ دوازده روزه اخیر نیز با تمام قوا آمدند تا نظام را ساقط و کشور را تجزیه کنند که باز هم شکست خوردند و امروز میبینیم که در مسئله مکانیزم ماشه نیز شکست خواهند خورد
آیتالله حسینی در تحلیل علت تداوم دشمنیها اظهار کرد: علت این است که این نبرد، اساساً مربوط به مبارزه جبهه حق و جبهه باطل است. ملت ما در جبهه خداست و آمریکا، صهیونیستها و همپیمانانشان در جبهه شیطان. این جنگ تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) ادامه دارد و تمامشدنی نیست، اما سرانجام، حق است که غالب خواهد شد.
وی با اشاره به مقاومت و پیروزیهای ملت ایران تأکید کرد: همانگونه که در کودتا، دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه به برکت مقاومت مردم، رهنمودهای مقام معظم رهبری و مجاهدت مجاهدان، دشمن شکست خورد، در جنگ اقتصادی و دیگر توطئهها نیز شکست خواهد خورد. ما این را تجربه کردهایم.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به ترفندهای دشمن گفت: خیلی مراقب باشید. دشمنیها ادامه دارد. آنها دست بردار نیستند و ما باید هوشیاری خود را حفظ کنیم. اگر غلط نظامی دیگری مرتکب شوند، پاسخ ما سخت و قاطعانه خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فلسطین و موضعگیریهای جهانی اشاره کرد و افزود: امروز شاهدیم که چگونه سران برخی کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی سرتعظیم فرود میآورند. اما در مقابل، ملتهای بیدار جهان، حتی یک پیرزن ویلچرنشین در غرب، فریاد حقخواهی سر میدهد و دنیا را تحت تأثیر قرار میدهد.
آیت الله حسینی با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار داشت: در بحث مذاکره بسیار هوشیار باشید. مذاکره با آمریکا بیفایده است، واقعاً شرمآور است که پس از این همه خیانت، برخی همچنان از مذاکره با آمریکا سخن میگویند. مردم با عزت و شرافت ایران، مرتباً تو دهان آمریکا میزنند، مذاکره مستقیم، خیانت است و مذاکره غیرمستقیم، نقض غرض. اینکه بخواهیم با دشمنی که دیپلماتهای ما را ترور کرده و کشورمان را زیر بمباران تحریم قرار داده، مذاکره کنیم، معنا ندارد.
حسینی با بیان اینکه مذاکره کردن هم حدی دارد، بیان کرد: اجازه نمیدهیم عزت این ملت خدشهدار شود، مذاکره با خیانتکار و جنایتکار، خیانت است
