مکانیزم ماشه چقدر بر تأمین دارو اثر می‌گذارد؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه تأکید کرد: این موضوع تأثیری بر تأمین و کمبود دارو در کشور نداشته است.

عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در توضیح شرایط ناشی از فعال شدن مکانیزم ماشه و تأثیر آن بر حوزه دارو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: با وجود اجرای این مکانیزم، تغییر خاصی در تأمین داروها رخ نداده است و تأثیر محسوسی بر کمبود دارو مشاهده نمی‌شود. نه وضعیت بدتر شده و نه تغییر چشمگیری در این حوزه ایجاد شده است.

وی افزود: در خصوص کمبود دارو، در حال حاضر کمبود چشمگیر و جدی وجود ندارد. سیاستگذاری‌های کلان به گونه‌ای بوده که دارو بتواند در بازار داخلی حفظ شود، کیفیت خود را ارتقا دهد و در عین حال تجهیزات مرتبط با آن نیز به‌روز شود.

زمانی همچنین بر اهمیت حمایت بیمه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر قیمت دارویی بالا باشد، باید بیمه آن را تحت پوشش قرار دهد تا پرداختی از جیب بیمار دچار نوسان نشود. بر اساس سیاست تعیین‌شده، یک کف پرداختی برای بیماران در نظر گرفته شده و مابقی هزینه‌ها باید توسط بیمه‌ها پوشش داده شود.

